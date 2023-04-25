Kredi
25 Nisan 2023 - 11:09

Kamu bankaları Togg için özel kredi paketi hazırladı: '36 ay vade, 0,99 faizli Togg kredisi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg için, kamu bankalarının otomobilin yüzde 50 bedeline 36 ay vade ile 0,99 faiz oranıyla kredi sağlayacağını açıkladı.

Kredi
25 Nisan 2023 - 11:09
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Kamu bankaları Togg için özel kredi paketi hazırladı: '36 ay vade, 0,99 faizli Togg kredisi'


Yerli Türk otomobili Togg sahibi olmak için kredilerini kullanmak isteyenleri etkileyen bir haber geldi. Bu müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bursa mitingi sırasında Togg ile ilgili kamu bankalarının kredi kolaylığı sağlayacağını belirterek detaylarını Manisa mitinginde anlatacağını söyleyerek vermişti.

36 AY VADELİ VE 09,99 FAİZ ORANIYLA TOGG KREDİSİ

36 ay vade, 0,99 faizli Togg kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kredinin detaylarını Manisa mitinginde açıklayarak, kamu bankalarının araç bedelinin yüzde 50'si için bir kredi paketi hazırladıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg araçlarının alımı için kredi verileceğini belirterek, detaylarını Manisa'da duyuracağını söyledi. Erdoğan, kamu bankalarının Togg'a kullandıracağı krediyle ilgili olarak, "Otomobil fiyatının yüzde 50'si kadar kredi 0,99 faiz oranıyla 36 ay kullanılabiliyor" diye konuştu.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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