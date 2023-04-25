Kamu bankaları Togg için özel kredi paketi hazırladı: '36 ay vade, 0,99 faizli Togg kredisi'

Yerli Türk otomobili Togg sahibi olmak için kredilerini kullanmak isteyenleri etkileyen bir haber geldi. Bu müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bursa mitingi sırasında Togg ile ilgili kamu bankalarının kredi kolaylığı sağlayacağını belirterek detaylarını Manisa mitinginde anlatacağını söyleyerek vermişti.
36 AY VADELİ VE 09,99 FAİZ ORANIYLA TOGG KREDİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg araçlarının alımı için kredi verileceğini belirterek, detaylarını Manisa'da duyuracağını söyledi. Erdoğan, kamu bankalarının Togg'a kullandıracağı krediyle ilgili olarak, "Otomobil fiyatının yüzde 50'si kadar kredi 0,99 faiz oranıyla 36 ay kullanılabiliyor" diye konuştu.