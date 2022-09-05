Kamu Bankaları ve PTT'den emeklilere müjde! İşte promosyon zammı

Kamu Bankaları ve PTT’den Promosyon Zammı!
Kamu bankaları ve PTT’nin emekli vatandaşların maaşlarına yönelik promosyon zammı hazırlığı yaptıkları bilgisi gündemin önde gelen konuları arasında girdi. Kulislerden gelen son dakika
bilgilerine göre zam için gerekli görüşmelerin devam ettiği ve yakın bir zaman içinde açıklama yapılacağı duyuruldu.
Emekli Müşteri Kaybı Giderek Artıyor!
Özel bankaların promosyon miktarında 8 bin TL gibi rakamlara ulaşması ve kamu bankalarının promosyonda halen 750 TL’de kalması, emeklilerin maaşını özel bankalara geçirmesine neden oldu. Bundan dolayı Ziraat bankası da harekete geçti. Ve promosyon ödemesini gündemine aldı. Belirlenecek olan yeni rakamın Vakıfbank, Halkbank ve PTT için geçerli olması vatandaşlar tarafından bekleniyor.