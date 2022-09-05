EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 11:47

Kamu Bankaları ve PTT'den emeklilere müjde! İşte promosyon zammı

Kamu bankaları ve PTT’den emekli vatandaşlara iyi bir haber geldi. Alınan bilgilere göre promosyon oranlarında zam yapılmasında hazırlıklara başlandı. İşte, promosyon zammına ilişkin detaylar…

EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 11:47
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Kamu Bankaları ve PTT'den emeklilere müjde! İşte promosyon zammı

Kamu Bankaları ve PTT’den Promosyon Zammı!



Kamu bankaları ve PTT’nin emekli vatandaşların maaşlarına yönelik promosyon zammı hazırlığı yaptıkları bilgisi gündemin önde gelen konuları arasında girdi. Kulislerden gelen son dakika bilgilerine göre zam için gerekli görüşmelerin devam ettiği ve yakın bir zaman içinde açıklama yapılacağı duyuruldu.

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Özel bankaların promosyon miktarında 8 bin TL gibi rakamlara ulaşması ve kamu bankalarının promosyonda halen 750 TL’de kalması, emeklilerin maaşını özel bankalara geçirmesine neden oldu. Bundan dolayı Ziraat bankası da harekete geçti. Ve promosyon ödemesini gündemine aldı. Belirlenecek olan yeni rakamın Vakıfbank, Halkbank ve PTT için geçerli olması vatandaşlar tarafından bekleniyor.



EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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