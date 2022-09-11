EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 16:12

Kamu bankalarında emekli promosyonlarında yeni gelişmeler var! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank az önce belli oldu!

Emekli maaşlarına promosyon desteklerinde son başvuru Eylül sonuna kadar uzatılmasının ardından tüm gözler kamu bankalarının promosyon kararına çevrildi. Promosyon tutarlarına zam yapıp yapmayacağı merak edilen kamu bankaları sonunda yeni bir karar aldı.

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 16:12
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Kamu bankalarında emekli promosyonlarında yeni gelişmeler var! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank az önce belli oldu!


Özel bankaların arasındaki promosyon yarışı son günlerde daha da hız kazandı. Özel bankaların emekli vatandaşları kendilerine bağlamak için girdikleri yarışlar devam ederken rakamlar giderek yükselmeye başladı.

Diğer taraftan gözler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarına çevrilirken emekli maaş promosyon miktarlarını artırıp artırmayacağı merak konusu oldu. Eylül ayı sonuna kadar uzatılan maaş promosyon başvuru tarihi ile birlikte bankalar kampanya hakkında yeni bir karar aldı.



Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından emeklilere nakit promosyon alanında bankalar arası sert rekabet başladı. Bu süreç içerisinde bankalar, SGK ile yapılan maaş sözleşmesi çerçevesinde emekli maaşını bankalarına taşıyan emekli müşterilerine 3 yıl kalma taahhüdü karşılığında 1 defaya mahsus olarak nakit promosyon ödüyor. Başka bankalarla yarışa girenler ise promosyon limitlerini hızla artırıyor.

emekli promosyonları

Kamu bankalarında emekli promosyonlarında yeni gelişmeler

31 Ağustos 2022 tarihine kadar banka değiştirmek ve promosyon imkanından yararlanmak isteyen emekliler bankalarına başvuruda bulunabilirler. Birçok banka son başvuru tarihini uzatırken çoğu banka başvuruları 30 Eylül'e, bazı bankalar ise 31 Ekim'e kadar başvuru süreci belirledi.

Banka promosyon desteklerinin giderek artırıldığı dönemde kamu bankalarının SGK Sözleşmesi çerçevesinde desteği taban tutarda tuttukları ve artırmadıkları görüldü. Bu konuda Kamu bankaları tercih etmek isteyen emekliler bankaların limit artıracak adımlar atmasını beklemeye başladı.

Ziraat Bankası'nın 3 yıl taahhüt ile maaşını bankaya taşıyan müşterilere 1 aylık net maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan maaş alacak olan emekli vatandaşlara;

Maaşı 1.499 TL ve altında olanlara 500 TL

Maaşı 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olanlara 625 TL

Maaşı 2.500 TL ve üzerinde olanlara 750 TL destek ödemesi sağlanacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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