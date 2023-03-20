Kamu bankalarında paranız kalmış olabilir! IBAN numarasını yazan 500 TL'sini geri alıyor: Acele edin!













BAŞVURU ÖDEMESİ İADESİ HANGİ BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILIR?

500 TL PARA İADESİ ATM VE ONLINE YÖNTEMLERİYLE ALINABİLİR

TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İşyerim" projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri tamamlandı ve başvuru yapanlara 500 TL iade süreci başladı. Bu projede, dar gelirli ailelerin konut sahibi olmaları amaçlanıyordu. Ön başvuru için 500 TL ödeme yapılması gerekiyordu ve bu rakam artık geri alınabiliyor. Bakan Kurum, 79 ildeki TOKİ kura sonuçlarını paylaştı. İlk defa gerçekleştirilen bu proje, "Cumhuriyet tarihinde bir ilk" olarak nitelendirildi. Alt gelirli ailelerin ev sahibi olabilmeleri için başlatılan projede 250 bin sosyal konut kurası tamamlandı. Başvurular için ödenen 500 TL kayıt ücreti, yapılan kura çekimi sonrası ev sahibi seçilemeyenler için geri ödenecektir. Konut sahibi olacaklar ise bir sonraki aşamaya geçmek için bekleyeceklerdir.Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuruları için ödedikleri 500 TL kayıt ücreti, iade talebinde bulunan herkesin ödemenin yapıldığı banka üzerinden geri alınabilir. İnternet bankacılığı veya bankaların ATM'leri kullanılarak iade işlemi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir. Para iadesi için Halkbank veya Ziraat Bankası kullanılabilir.TOKİ'nin düzenlediği konut kurasına katılan ancak çekiliş sonucunda ev sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru için yatırdıkları 500 TL ödemenin iadesini alabilirler. İade işlemini gerçekleştirmek isteyenler öncelikle ödeme yaptıkları bankanın ATM'sini kullanabilirler. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir: "Şifresiz İşlemler" bölümüne tıklanmalıdır. "TOKİ Para İadesi" kategorisine girilmelidir.Açılan sayfada TC kimlik numarası ve cep telefonu numarası girilmelidir. Bir sonraki adımda, cep telefonuna gönderilen şifre kutucuğa yazılmalıdır. "Başvuru İadesi Talebi" seçeneğine tıklanarak iade işlemi gerçekleştirilebilir. Online ortamda iade işlemi yapmak isteyenler ise Halkbank veya Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesine giriş yaparak "TOKİ Başvuru İade" kategorisine tıklamalıdır. Bu aşamada TC kimlik numarası, şifre ve hesap bilgileri girilerek "Devam" butonuna basılmalıdır. İade işlemi de böylece tamamlanmış olur.