GÜNDEM
19 Ekim 2022 - 11:36

Kamu bankalarından dev kampanya: Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası'ndan 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu

Türk halkının her gün merak ettiği konulardan biri olan ihtiyaç kredisi konusunda kamu bankalarından yeni kampanyalar geliyor. Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası yaptıkları açıklamalarda 5-10 20-50 bin TL İhtiyaç kredisi faiz oranlarının belirlendiği bildirildi.

GÜNDEM
19 Ekim 2022 - 11:36
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Kamu bankalarından dev kampanya: Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası'ndan 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu


Türkiye'nin kamu bankaları Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası, 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracaklarını duyurdu. -Devlet bankalarından ihtiyaç kredisi ile ilgili gelen yeni kampanyalar, vatandaşları her gün merakla aradığı konuların başında geliyor.

Halkın gözü ve kulağı faiz oranlarını düşüren bankalara çevrildi. Uzun süredir gündemde olan faiz indirimi ile ilgili herhangi bir açıklama gündemde yer almazken, bankalar yükselen enflasyon nedeniyle insanların borçlanma ihtiyacına sıcak bakmıyor.



Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 5 10 20 ve 50.000 TL İhtiyaç kredisi faiz oranları netleşti. Buna göre güncel oranlar ve rakamlar aşağıdadır.

Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Vakıfbank tarafından açıklanan genel amaçlı kredi faiz oranı 1,91'dir. Buna göre;

- Geri ödeme tutarı 5.000 TL olup, 12 ay vadeli 5.809 TL'dir. Aylık ödeme tutarı 484,12 TL'dir.

- 10.000 TL Geri ödeme 12 ay vadede 11.618 TL'dir. Aylık ödeme tutarı 968,25 TL

- 58.020 TL 12 ay vadeye kadar 50.000 TL alabilirsiniz. Aylık ödeme tutarı 4.813TL

- 20.000 TL Geri ödeme 12 ay vadede 23.237 TL'dir. Aylık ödeme tutarı 1.936 TL

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Mevcut Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,89'dur.

- Geri ödeme tutarı 5.000 TL olup, 12 ay vadeli 5.800 TL'dir. Aylık ödeme tutarı 438,39 TL

- 10.000 TL 12 ay vadeye kadar iade 11.601 TL'dir. Aylık ödeme tutarı 966,77 TL

- 20.000 TL 12 ay vadeli geri ödeme tutarı 23.026,56 TL'dir. Aylık ödeme tutarı 1.918 TL

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası güncel ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,79 olarak açıklandı.

- 5.000 TL 12 ay vadeli geri ödeme tutarı 5.757 TL'dir. Aylık ödeme tutarı 479,82 TL

- 10.000 TL'den 12 aya kadar vade geri ödemesi 11,503 TL'dir. Aylık ödeme tutarı 954 TL'dir.

- 20.000 TL Geri ödeme tutarı 12 ay 23.006 TL. Aylık ödeme tutarı 1.908 TL

12 ay boyunca 50.000 TL ödeme tutarı 57.515 TL'dir. Aylık ödeme 4.771 TL

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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