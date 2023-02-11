Kredi
11 Şubat 2023 - 13:45

Kamu bankalarından ortak açıklama! Hesabı olanlar bunu yapsın, para ödenecek!

Kamu bankalarından çeşitli açıklamalar gelirken hesabı olanların havalara uçacağı müjdeli haber geldi. 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sağlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olanlar işte bu haber size.

Kredi
11 Şubat 2023 - 13:45
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Kamu bankalarından ortak açıklama! Hesabı olanlar bunu yapsın, para ödenecek!
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Belirtilen bankalardan ortak açıklama gelirken hesabı olan herkesin yararlanabileceği 15 bin TL nakit destek ödeme fırsatı sağlandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların kamu bankaların üzerinden güncel faiz oranları belirtilerek düşük faizli olarak kredi kullanımı sağlandı. Sürekli olarak güncellemeler yapılırken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından açıklama geldi.

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3 BANKA HAREKETE GEÇTİ



Ziraat Bankası başta olmak üzere 3 kamu bankası ortak karar alarak açıklamalarda bulunuldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası üzerinde hesabı olan emekliler anında başvuruda bulunarak nakit destekten yararlanabilecek. Acil ihtiyacınızın olmasıyla beraber kredi kullanabileceğiniz bu kampanya için işlemler hızlı bir şekilde tamamlanarak kredi kullanımı sağlanıyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvuru gerçekleştirilirken kredi alabileceğiniz bu durumda krediler anında hesaplara yatırılıyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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