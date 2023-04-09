Kamu bankasından çalışana emekliye kaçırılmaz kampanya! 90 gün kuruş ödenmeden 125.000 TL kredi verecek!

Vakıfbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, müşterilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunulacak. Kredi miktarı 3 bin liradan başlayarak 125 bin liraya kadar çıkabilecek. Bu kredi türü bir ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve başvurular başlamış durumda. Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların bu krediden yararlanması bekleniyor.
VAKIFBANK KREDİ DETAYLARI
Vakıfbank, son dakika açıklamasında müşterilerine 3 ay erteleme seçeneği sunan ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını duyurdu. Kredi miktarı 3 bin liradan başlayarak 125 bin liraya kadar çıkabiliyor ve müşterilere aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli ve değişken taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilerin tüm Vakıfbank şubelerinde başvuru yapabileceği belirtildi. Kredi başvuruları Vakıfbank internet sitesi üzerinden veya cep telefonundan SMS ile yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak isteyenlerin "KREDI", T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi (ggaayyyy) ve aylık gelirini yazarak 5724'e göndermeleri gerekiyor. Faiz oranı ise yüzde 1.57 olarak belirlendi. Örnek olarak, 100 bin lira kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 24 ay vade süresi ve yüzde 1.57 faiz oranı ile hesaplama yapıldığında, aylık 5 bin 264 TL taksit ödemesi yapılması gerektiği görülüyor. Kredi tahsis ücreti 500 lira olan kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 126 bin 836 TL olarak belirlendi. Başvurularda kefil talep edilmeyen kampanyada, artan taksitli seçeneği müşterinin gelir ve skor bilgileri kapsamında banka tarafından değerlendiriliyor. Vakıfbank ayrıca, kredi politikaları gereği alınacak ücretleri ve faiz oranlarını değiştirme hakkına sahip olduğunu açıkladı.