Kamu bankasından müjde! O bankanın müşterilerine 2.500 TL nakit destek! Başvuru yapan herkese hediyeler anında hesapta

Ziraat Bankası resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, Bankkart'ınızı kullanarak TatilBudur'da yapacağınız peşin veya taksitli alışverişlerde özel bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanya kapsamında, 12.500 Türk Lirası ile 17.499 Türk Lirası arasındaki alışverişlerinizde 1.000 Türk Lirası, 17.500 Türk Lirası ile 24.999 Türk Lirası arasındaki alışverişlerinizde 1.750 Türk Lirası, ve 25.000 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerinizde ise 2.500 Türk Lirası Bankkart Lira hediye edileceği belirtilmiştir. Kampanya 1 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve katılım için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr
web sitesi veya SMS yoluyla başvuru yapılabilmektedir. Detaylı bilgilere Ziraat Bankası'nın resmi web adresinden ulaşabilirsiniz.
KAMPANYA KAPSAMINDA 2 BİN 500 TÜRK LİRASI HEDİYE
Ziraat Bankası tarafından duyurulan özel bir kampanya ile müşterilere cazip bir fırsat sunuluyor. Bu kampanya kapsamında katılımcılara 2.500 Türk Lirası değerinde Bankkart Lira hediye edileceği bildirildi. Banka müşterilerinin kampanyadan faydalanabilmesi için belirli bir adıma ihtiyaçları bulunuyor. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, kayıtlı cep telefonlarından "TATILBUDUR" yazıp 4757'ye SMS göndermeleri gerekmektedir. Bu adımın atlanması halinde kampanyadan yararlanmanın mümkün olmayacağı vurgulanmıştır.
Bankkart Lira kazanmak için yapılan alışverişlerin, Bankkart POS cihazlarından yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kazanılan Bankkart Liraların yükleneceği tarih 7 Haziran 2023 olarak açıklanmış ve bu liraların 10 Temmuz 2023 tarihine kadar kullanılabileceği bilgisi verilmiştir. Ancak kullanılmayan Bankkart Liraların 11 Temmuz 2023 tarihinde geri alınacağı aktarılmıştır. Kampanyanın müşteri bazında olduğu ve her bir müşterinin sadece bir kez ödül kazanabileceği belirtilmiştir. Katılımcıların en fazla 2.500 Türk Lirası Bankkart Lira ödülü kazanabileceği vurgulanmış, kampanyanın uçak bileti alımlarını kapsamadığı bilgisi verilmiştir. Bu kampanya ile ilgili daha detaylı bilgilere Ziraat Bankası'nın resmi web sitesinden ulaşılabilir.
KAMPANYA DETAYLARI PAYLAŞILDI
Ek kartlar ile yapılan harcamalar, asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Yani, asıl kart sahibi ve ek kart sahipleri, toplam harcamalarını birleştirerek kampanyadan faydalanabileceklerdir. Kampanya yalnızca bireysel kartlar ile yapılan harcamalar için geçerlidir. Kurumsal kartlar kampanyaya dahil edilmemektedir. Ön provizyon işlemleri, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Ücretsiz Bankkart ile yapılan işlemler ile Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan yararlanmak için bu kartlarla yapılan harcamalar kampanya kapsamına dahil edilmeyecektir. Kampanyadan yararlanılan bir işlemin kampanya sonrasında iptal veya iade edilmesi durumunda, verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Bu durumda, iptal veya iade edilen işlem miktarı kadar Bankkart Lira tutarı da hesaptan düşülecektir. Bu bilgiler, kampanyanın detayları ve uygulama kurallarıyla ilgili önemli noktaları içermektedir. Katılım sağlayacak müşterilerin bu detayları dikkate alarak kampanyadan en iyi şekilde faydalanmaları önerilmektedir. Ziraat Bankası, müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefler. Müşteri geri bildirimlerine önem verir ve müşteri odaklı bir yaklaşım benimser. Banka, finansal istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme stratejileri izlemek için çeşitli politikalar benimser. Risk yönetimi politikaları ve düzenlemelere uyum, finansal istikrarın korunmasını sağlamak için önemli bir rol oynar. Ziraat Bankası, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. Eğitim, kültür, sanat, çevre, sağlık ve sosyal yardım alanlarında çeşitli projeler yürütür ve toplumun refahına katkıda bulunmayı hedefler. Banka, dijitalleşme ve teknolojik yenilikleri takip eder. İnovasyonu destekleyen bir yaklaşım benimser ve müşterilerine daha kolay, hızlı ve güvenli hizmet sunmak için teknolojik çözümleri kullanır. Ziraat Bankası, sürdürülebilirlik ilkesini benimser. Ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda sürdürülebilirlik ilkelerine uygun faaliyetler yürütmeyi ve gelecek nesillere sağlam bir ekonomik ve çevresel miras bırakmayı hedefler.