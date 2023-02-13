Finans
13 Şubat 2023 - 18:15

Kamu bankasından para iadesi başladı! Hemen yapanlar pazartesi parasını alacak!

Hem çalışanlar hem de emekliler, uygun faiz oranlarıyla kredi için Halkbank'ın kapısında! İşte detaylar...

Finans
13 Şubat 2023 - 18:15
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Kamu bankasından para iadesi başladı! Hemen yapanlar pazartesi parasını alacak!
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Türkiye'nin köklü devlet bankalarından biri olan Halkbank nakit gereksinimi olan bireylere düşük faizli kredi ödemeleri sunacak.

Halkbank, kamu bankası olarak hizmet verirken, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizli kredi ödemeleri sağlayacak. Halkbank, devlet bankası olarak hizmet verirken, tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemelerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla, uygun faizli kredi ödemeleri sunacak.



Halkbank, bu kredi kampanyası sırasında, kendi banka hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvuru yaparlarsa, istedikleri limitlerde kredi ödemesi hesaplarına gönderilecektir.halkbank kampanya

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank, vatandaşların gerektiğinde kolayca kredi başvurusu yapmasını hedefliyor. Banka şartlarına uygun olanlar, cep telefonlarındaki mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapabilir. Hem çalışanlar hem de emekliler, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanmak için kampanyalara katılabilirler.

Halkbank, kredi başvurularının yapılabileceğini resmi internet sitesinde duyurdu. Başvurular, en yakın banka şubesinde veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Sadece 5 dakika içinde sonuç verildiği belirtildi.

Kredi almak isteyenlerin sigortalı olarak 6 aydır çalıştıkları son işyerlerini veya emekli maaş hesaplarını göstermeleri gerekmektedir. Halkbank, gerektiğinde hızlı ve kolay kredi başvurusu yapmayı hedefleyen tüm vatandaşlara hizmet vermeyi amaçlıyor.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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