Kamu çalışanları dikkat! Toplu paraya ihtiyacı olana tam 70 bin TL ödenecek!

Halkbank, kamu çalışanlarına yönelik özel bir kredi destek paketi sunarak acil nakit ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Bu kapsamda, başvuruları başlayan paket kapsamında, 70 bin TL'ye kadar nakit para verileceği belirtiliyor. Halkbank, diğer özel bankalara göre daha uygun faiz oranları sunarak, vatandaşları cazip bir seçenek sunmaktadır. 24 ve 36 aya varan vade seçenekleriyle birlikte, ödemelerin üç ayda bir yapılabilmesi de mümkün hale getirilmiştir. Son dönemde kredi kartlarından nakit çekime ve maaş hesaplarından yapılan avans çekimlerine sınırlamalar getirilmesiyle birlikte, vatandaşlar bireysel kredilere yönelmiştir. Özel bankalarda bireysel kredi faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, Halkbank'ın daha düşük faiz oranları sunması, vatandaşların ilgisini çekmektedir.
Özel bankalarda 70 bin TL için 24 ay vadeli kullanılan bir kredi için aylık taksitlerin 4.644,11 TL olduğu belirtilmektedir. Ancak aynı koşullarda Halkbank'tan alınan bir kredinin aylık taksitinin 3.854,69 TL olduğu görülmektedir. Bu durumda aradaki farkın 789,42 TL olduğu ve 24 ay boyunca toplamda 18.946,08 TL gibi bir fark oluştuğu ifade edilmektedir. Halkbank, kamu çalışanlarına özel olarak yüzde 1,89 faiz oranıyla 24 aya kadar 70.000 TL kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca, taksit ödemelerinin üç ayda bir yapılabilmesi de avantajlı bir seçenek olarak sunulmaktadır. Bu bilgiler banka tarafından yapılan açıklamalarla aktarılmıştır.