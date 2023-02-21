Kamu çalışanlarına duyuruldu! O tarihe kadar izinli olacaklar: Valilik'ten açıklama







KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ SAYILACAK







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili derinden sarsan deprem felaketi sonrasında Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının izinleri de belli oldu. Peki kimler izinli sayılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında Malatya Valiliği kamu çalışanları ile ilgili açıklamalarda bulundu.11 ilde OHAL ilan edilirken Malatya Valiliği belirlenen tarihe kadar kamu çalışanlarının izinli olacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre sağlık, güvenlik, acil çağrı merkezi gibi önemli görev kolları haricinde kamu kurumunda bulunan engelli, kronik rahatsızlığı olan, hamile, 10 yaştan küçük çocuğu olan kadın çalışanlar ikinci bir emre kadar izinli sayılacak. Uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi durumlar kurum amirleri tarafından belirlenerek yürütülecek.