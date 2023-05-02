Kamu çalışanlarının maaşında yeni hesap! 9-10 denirken öyle bir rakama yükseldi ki: Seçim öncesi kallavi zam!













Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, 700 binden fazla kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından sunulan 12 bin lira ve yüzde 40 civarı zam önerisinin kabul edilmediğini belirten Atalay, seçim arifesinden önce görüşmelerin bitirilmesi isteğine rağmen istedikleri şartlarda sonuçlanmasını hedeflediklerini vurguladı. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında, işçi ve işveren tarafları mali konuları ele alarak görüşmelerini sürdürüyor. Taşerondan kadroya geçen işçilerin ikramiyesinin 60 güne tamamlanması talebinin olduğunu ve bu durumun yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendirdiğini belirten Atalay, ayrıca hizmet zammının sadece 7 lira olduğunu ve sosyal yardımlarla ilgili taleplerinin henüz karşılanmadığını ifade etti.Atalay, işveren sendikasının 12 bin lira teklif ettiğini bildirdi. Bakan Bilgin'in de bu rakama ek olarak 12 bin 500 lira gibi bir öneri sunduğunu aktardı. Taşeron işçilerle ilgili taleplerin de görüşmelerde ele alındığını belirten Atalay, Bakan Bilgin'in bu konuda çözüm üreteceği sözünü verdiğini ve seçim sonuçlarına bakmaksızın bu meseleyi çözmeye söz verdiklerini ifade etti. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, 700 binden fazla kamu işçisinin ücret zammının belirleneceği biliniyor. Ancak TÜRK-İŞ, işçilerin talepleri doğrultusunda bir anlaşmaya varılmadığı sürece mücadelesini sürdüreceğini belirtiyor. Ayrıca, toplu sözleşme görüşmelerinin sadece kamu işçileri için değil, tüm işçilerin taleplerinin karşılanması açısından önem taşıdığı da vurgulanıyor.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Adana'da kutlayacaklarını ve ana gündem maddelerinin deprem, toplu sözleşme ve taşeron işçiler olduğunu açıkladı. Toplu sözleşme görüşmelerinde ise mali konuların ele alındığına dikkat çeken Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 12 bin lira ve yüzde 40 civarı zam önerisini kabul etmediklerini belirtti. İsteklerinin yerine getirilmesini hedeflediklerini söyleyen Atalay, ortada bir rakam olduğunu ve istedikleri rakamlara ulaşılamazsa işin içinde olmayacaklarını ifade etti. Taşeron işçilerin kadroya geçişleri sırasında yaşanan sorunlara da değinen Atalay, bu işçilerin ikramiye sürelerinin 60 güne tamamlanmasını talep ettiklerini söyledi. Bu durumun yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendirdiğine dikkat çeken Atalay, ayrıca hizmet zammının 7 lira olduğunu ve sosyal yardımlarla ilgili taleplerinin henüz karşılanmadığını belirtti. Ancak, sendika yetkilileri istedikleri şartların karşılanmaması durumunda anlaşmaya varılamayabileceğini vurgulayarak, taraflar arasında uzun bir pazarlık süreci beklendiğini ifade ettiler. Bu noktada, kamu işçilerine yönelik zam teklifleri son zamanlarda oldukça tartışmalı bir konu haline geldi. Bazı kesimler, işçilere verilen yüksek zamların ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini savunurken, diğerleri de işçilerin daha iyi bir yaşam standardına sahip olması gerektiğini ifade ediyorlar. Sendika yetkilileri, işçilerin haklarını korumak için mücadelelerini sürdürürken, toplu sözleşme görüşmelerinin seçim arifesinden önce bitirilmek istendiğine dikkat çekiyorlar. Ancak istedikleri şartların sağlanmaması durumunda anlaşmaya varılamayabileceği için, taraflar arasında uzun bir pazarlık süreci bekleniyor. Genel olarak, işçi hakları konusu Türkiye'de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sendikalar, işçilerin haklarının korunması için mücadelelerini sürdürürken, diğer yandan işverenler ve hükümet yetkilileri arasında da farklı görüşler öne sürülüyor.