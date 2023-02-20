Kamu hastanelerine personel alımı! Bu işleri yapabilen hemen başvursun: KPSS'siz alınacak







SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI







Kamu kurumlarının personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nedir? Başvurular nasıl yapılır? Başvurular ne zaman olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak sözleşmeli personel ve işçi alımları ile ilgili şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 40. maddesinde yer alan şartların taşınması, kamu haklarından mahrum edilmemek, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, Türk Ceza Kanunu 53. maddede belirlenen süresi geçmiş bile olsa cezaların işlenmemiş olması, 657 sayılı kanunun 53. maddesinde yer alan durumlara göre görevi yapmaya sürekli engel bir hastalığın olmaması,SGK kuruluşlarından emeklilik ve yaşlılık maaşı almıyor olmak, yapılacak göreve tüm unvanlarda engel bir durum olmaması gerekiyor. Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde; Büro personeli, tekniker, teknisyen, güvenlik görevlisi, destek personeli, temizlik görevlisi, eczacı, avukat, psikolog, veteriner hekim, sağlık teknikeri, laborant, şoför, hemşire, tıbbi sekreter, muhasebeci, biyolog, aşçı, hasta bakım ve temizlik personeli, diğer sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımları 42 bin 500 işçi ve personel olarak yapılacak.