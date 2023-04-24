Kamu işçileri ne kadar zam alacak?













Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin gözü kulağı Ankara'daki toplantılarda... Toplu sözleşmede, ön protokolün 1 Mayıs tarihinden önce imzalanması bekleniyor. Pazarlık sürecinde işverenleri Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası temsil ediyor. Tekliflerini ikinci kez revize ettiler ve mevcutta 8 bin 500 lira olan kamu işçisi taban ücretinin 12 bin liraya yükseltilmesini ve ilk altı ay yüzde 40 zam önerdiler.Ancak o teklif de işçi tarafını memnun etmedi. İşçiler taban ücretin 15 bin TL olmasını ayrıca ilk 6 ay yüzde 45 zamma ek olarak yüzde 15 refah payı verilmesini istiyor. Toplu sözleşme yanızca kamu işçisini değil 1 Ağustos itibarı ile pazarlık süreci başlayacak olan yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini de ilgilendiriyor. Kamu işçilerine yapılacak zam oranı memurların toplu sözleşme çerçevesini de belirlemiş olacak.