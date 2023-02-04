Kamu işçilerine bir müjde daha! Cumhurbaşkanı resmen duyurdu: 700 bin kişinin evinde bayram havası estirecek karar çıktı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 700 bin kamu kesiminde çalışan işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili çalışmalarının önümüzdeki hafta başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edileceğini açıkladı. Ayrıca, Atalay taleplerini de sıraladı.
KAMUDA ÇALIŞAN 700 BİN İŞÇİ İÇİN SONA GELİNDİ! BU ÇALIŞANLARI ÇOK SEVİNDİRECEK TALEPLER TEK TEK AÇIKLANDI!Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak bugün basın toplantısı düzenledi. Atalay, söz konusu olan çalışmanın son halinde verilmeye hazır olduğunu ve gelecek haftanın başında da bakanlığa teslim edileceğini ilan etti. Ek olarak, toplu iş sözleşmesiyle ilgili çalışmaların yakında sonlanmaya hazır olduğunu müjdeledi. Çalışmada taban ücretlerinin iyileştirilmesi, refah payı, ilk altı aylık zam istemi, sosyal yardımlar, fazla çalışma ücretleri ve hizmet zammı gibi yaklaşık 18 madde bulunuyor.
“KIDEM TAZMİNATI KIRMIZI ÇİZGİMİZ!”
Atalay, sendikalar ve işçilerin kırmızı çizgisinin kıdem tazminatı olduğunu belirterek “Patronlarla konuşmak yerine, kıdem tazminatı konusunda herkesin ihtiyacı bulunduğu için düzenlemeler yapılması durumunda biz destek vereceğiz. Fakat, işverenlerle konuşma noktasına gelindiğinde ise, biz eldeki imkanları kaybedebiliriz” dedi. Kamu sözleşmelerinin bir an önce bitmesi için arkadaşlarının çalışmalar yürüttüğünü ve 700 bin kamuda çalışan işçilerle ilgili toplu iş sözleşmesi öncesi Hak-İş ile de görüştüklerini vurgulayan Atalay, kıdem tazminatının önemine değinerek, “Kıdem tazminatı almayanlarla ilgili düzenlemeler yapılması halinde herkesin desteğini vereceğiz” şeklinde konuştu.