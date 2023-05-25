





KAMU İŞÇİLERİNE GÜZEL haberler VAR!







Kamu işçilerine müjde: Zamlı rakamlar o tarihte hesaplarda olacak! En düşük kamu işçi maaşı 15 bin TL. Mynet Finans'ta yayınlanan bir haberde, zamli maaşların yatacağı tarih ve kamu çalışanlarının en düşük maaşının 15.000 TL'ye yükseldiği bildirildi. Habere göre, zam farkı ödemesi yapılacak olan kamu çalışanları belirli bir tarihte ödemelerini alacaklar. Bu ödeme, daha yüksek maaşlar ve zam miktarlarıyla ilgili olacak. Kamu çalışanlarının maaşlarındaki artışlar ve zam farkı ödemeleriyle ilgili detaylar haberde yer alıyor. İşte detaylar...Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan 700 binden fazla kişinin maaşlarını etkileyen bir açıklama yapmıştı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında, kamu işçileri için en düşük maaşlar belirlendi. Toplu sözleşme ile refah payı dahil olmak üzere ücretlere %45 zam yapıldı ve en düşük ücret 15 bin TL olarak belirlendi. En düşük maaşların ve zam oranlarının duyurulmasının ardından, kamu işçilerinin sözleşmelerinin hazırlanması için sendikalar da çalışmalarını sürdürüyor. İşte diğer ayrıntılar...Kamu işçilerinin maaşlarıyla ilgili haberlere göre, sözleşmelerin tamamlanmasıyla birlikte zamli maaşlar alınabilecek. Sendikaların sözleşmeleri ay sonuna kadar tamamlaması bekleniyor ve zamlı maaşların gelecek aydan itibaren ödenmesi planlanıyor. Bu aya yetişemeyenler ise birikmiş fark ödemelerini alabilecek. Toplu sözleşmeyle birlikte kamu işçilerine yüzde 45 zam yapılarak en düşük ücret 15 bin liraya çıkarıldı. İş primi ödemeleri olmayan işçilere yüzde 4 ila 6 arasında prim ödemesi yapılacak. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilere çıplak ücretlerine yüzde 10 ilave yapılacak. Gece çalışanların ücretleri yüzde 8 zamla ödenecek ve fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik bir artış gerçekleşecek.