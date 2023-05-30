Kamu işçilerine zam müjdesi! Tahsis numarasıyla ödemeler yatırılmaya başlandı! Maaş farkları milyonların cebini dolduracak







AYIN 15'İNDEN İTİBAREN HESAPLARA AKTARILACAK











Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu işçisi maaşlarına yüzde 45 oranında zam yapıldı ve bu zam sonucunda en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin lira oldu. Bu zam, çeşitli sektörlerde çalışan 700 binin üzerinde kamu işçisini etkilemektedir.Zamlı maaşlar her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak şekilde düzenlenmiştir. Yeni zamlı maaşlar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonraki ayın 15'inden itibaren işçilerin hesaplarına aktarılacaktır.İşçiler, toplu sözleşme sürecinde çeşitli taleplerde bulunmuşlardır. Bunlar arasında aylık brüt taban ücretin 15 bin lira olması, tüm ücretlere yüzde 15 refah payının eklenmesi, altı aylık dönemlerde yüzde 45 ve yüzde 5 zam talepleri, ve tüm kamu işçilerine ek tediye talepleri yer almaktadır. Sonuç olarak, bazı talepler kabul edilmiş ve yüzde 45 zam oranı sağlanmıştır. Bu zamdan etkilenen işçiler, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastaneler gibi farklı sektörlerde çalışan kamu işçileridir. Bu sektörlerde çalışan 700 binin üzerinde kamu işçisi, yeni zamdan faydalanacaktır.