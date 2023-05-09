Kamu işçilerinin çilesi bitti! İşçilerin zaferi: İşte rekor zamla yeni maaşları!







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU! TEMMUZ'DA ZAM YOLDA











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, kamu sektöründe çalışan işçilerin maaşlarına önemli bir zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zam oranı yüzde 45'e ulaştı ve en düşük kamu işçisi maaşı da 15 bin liraya yükseltildi. Bu zamda, refah payı da hesaba katılarak işçilerin maaşlarına ek bir artış yapıldı. Bu zam dahilinde, refah payı da hesaba katılarak yapıldı. Bu gelişme, kamu işçilerinin maaşlarında önemli bir artışa neden oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 45 zam yapıldığını ve en düşük kamu işçisi maaşının 15 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Ayrıca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi yapılacağı açıklandı. Gece çalışan işçilerin ücretlerinde yüzde 8'lik bir zam yapıldı ve fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik bir artışa gidilecek. Temmuz ayında da asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına kadar birçok alanda hazırlıkların yapıldığı belirtildi.Kamu çalışanlarına yapılan zam haberinin ardından Türkiye'de pek çok kişi, bu zam kararının sevindirici olduğunu ve çalışanların haklarının korunması açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Ancak, bazı kesimler ise bu zam kararının enflasyon oranlarının çok üzerinde olduğunu ve kamu maliyesini zorlayabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, özel sektör çalışanlarına da benzer zam oranlarının sağlanması gerektiği yönündeki talepler de gündeme gelmeye başladı. Bu tartışmaların yanı sıra, kamu işçilerinin çalışma koşullarının da iyileştirilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle, iş güvencesi, çalışma saatleri ve iş yükü gibi konular, kamu çalışanları tarafından sık sık dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor ve çözüme kavuşturulması gereken önemli konular olarak değerlendiriliyor.