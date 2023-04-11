Kamu işçilerinin toplu sözleşmelerinde son durum! 700 bin kamu işçisinin iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Toplu İş Sözleşmelerinde kritik oturum!

700 bin memur için toplu iş sözleşmesi tarihinin açıklanmasının ardından son gelişmeler ışığında önemli bir toplantı yapıldı. Ekonomiye yönelik EYT ile birlikte 3600 ek gösterge ve asgari emekli maaşlarına zam çalışmaları tamamlanırken, memurların toplu iş sözleşmesi imzalama zamanı geldi. 700 binden fazla otoyol, demir yolu, özel devlet hükümetleri, şeker fabrikaları, enerji santralleri, kömür şirketleri, milli eğitim bakanlıkları, üniversiteler, hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları zamlara başlayacak. Müzakerelerin başarılı olması durumunda tarife tutarı ücretlere zam şeklinde verilecek. Türk-İş ve Hak-İş taleplerinin bulunduğu ortak talep metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TUHİS sendikasına iletildi.
KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?
Bu süreç, Kamu Toplu Sözleşmelerine İlişkin 2023 Çerçeve Protokolünün müzakeresi ile devam edecektir. Bu, karayolları, demiryolları, özel devlet hükümetleri, şeker fabrikaları, enerji santralleri, kömür şirketleri ve ulusal bakanlıklar dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 700.000'den fazla işçiyi etkiliyor. Sözleşme tarihi belirsiz. İşverenler ve işçiler, 700.000'den fazla kamu sektörü çalışanının ücretlerini yükseltmek için yapılan müzakerelerde ikramiyeler de dahil olmak üzere mali konuları müzakere etmeye devam ediyor.