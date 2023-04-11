KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 11:53

Kamu işçilerinin toplu sözleşmelerinde son durum! 700 bin kamu işçisinin iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Toplu İş Sözleşmelerinde kritik oturum!

Büyük iş sorularından biri, memurlar için toplu iş sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağıdır. 2023 yılında kamu idaresi sözleşmeleri için bir çerçeve protokol müzakere sürecinde yeni gelişmeler kaydedildi. Bakan Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş heyetleriyle bir araya geldi. 700.000'den fazla işçiyi etkileyen Kamu Çerçeve Protokolü için Türk-İş ve Hak-İş yetkilileri tarafından TUHİS'e ve bakanlığa ortak başvuru yapıldı. Sözleşme gerekliliklerine göre memurlar için asgari ücret toplam 15.000 TL'ye yükseltilecek. Sunumda kamu sektöründeki 4-D çalışanları için toplu sözleşmelerin mevcut durumu üzerinde durulmuştur. Memur toplu iş sözleşmeleri ne zaman geçerli olacak? Ayrıntılar haberimizin devamında..

KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 11:53
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Kamu işçilerinin toplu sözleşmelerinde son durum! 700 bin kamu işçisinin iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Toplu İş Sözleşmelerinde kritik oturum!


700 bin memur için toplu iş sözleşmesi tarihinin açıklanmasının ardından son gelişmeler ışığında önemli bir toplantı yapıldı. Ekonomiye yönelik EYT ile birlikte 3600 ek gösterge ve asgari emekli maaşlarına zam çalışmaları tamamlanırken, memurların toplu iş sözleşmesi imzalama zamanı geldi.

700 binden fazla otoyol, demir yolu, özel devlet hükümetleri, şeker fabrikaları, enerji santralleri, kömür şirketleri, milli eğitim bakanlıkları, üniversiteler, hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları zamlara başlayacak. Müzakerelerin başarılı olması durumunda tarife tutarı ücretlere zam şeklinde verilecek. Türk-İş ve Hak-İş taleplerinin bulunduğu ortak talep metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TUHİS sendikasına iletildi.

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?



Bu süreç, Kamu Toplu Sözleşmelerine İlişkin 2023 Çerçeve Protokolünün müzakeresi ile devam edecektir. Bu, karayolları, demiryolları, özel devlet hükümetleri, şeker fabrikaları, enerji santralleri, kömür şirketleri ve ulusal bakanlıklar dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 700.000'den fazla işçiyi etkiliyor. Sözleşme tarihi belirsiz.

İşverenler ve işçiler, 700.000'den fazla kamu sektörü çalışanının ücretlerini yükseltmek için yapılan müzakerelerde ikramiyeler de dahil olmak üzere mali konuları müzakere etmeye devam ediyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA ZAM OLACAK MI?

Müzakereler başarılı olursa tarife tutarı maaşlara zam olarak yansıyacak. 700.000'den fazla kamu sektörü çalışanı bu artıştan olumlu etkilenecektir.

Kamu sektörü çalışanlarına yönelik toplu iş sözleşmesi, 2023 ve 2024 yıllarında 700.000 kamu sektörü çalışanı için ortak maaş zammı talep metni oluşturdu. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Açık Çerçeve Protokolü için ortak başvuru metni Bakanlığa ve TUHİS'e sunuldu. Sözleşme gerekliliklerine göre memurlar için asgari ücret toplam 15.000 TL'ye yükseltilecek.

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