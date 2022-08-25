Kamu konut satışlarında öncelik oturan memura ve 120 ay taksit imkanı







Memurlar için ev almak artık çok kolay







Devlet tarafından gerçekleşen kamu konut ihalelerinde memurların ev sahibi olması daha avantajlı olarak görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı yeni düzenlemeyle beraber 120 ay vade şansıyla memura öncelik tanınmaktadır. Peki memurlar nasıl ev sahibi olacak? Yeni karar ile beraber gerçekleşen 120 ay vade seçeneğinin detayları haberimizde yer almaktadır.Kamu konutlarının gün geçtikçe çoğalmasıyla beraber öncelikle ihalelerin düzenlenmesi gerekmektedir. İhale yöntemi ile satışa sunulan evlerde en yüksek rakamlar memur ile paylaşılır ve memur evi almak isterse gerekli yerlere bildirimini yapmasıyla beraber evrakları tamamlar. Kamu konutlarında memura öncelik tanınmasıyla beraber 120 ay vade seçeneğiyle isterse memur 5 yıl içerisinde borcun yüzde 20'sini peşinat olarak verebilir. Bununla beraber konut borcunu daha uzun vade 7 yılda ödemek isteyen birisi ise yüzde 25 peşinat öder ve kalan tutar 84'e eşit olarak bölünerek ödeme gerçekleşir.Memur eğer oturmak istediği konutu satın almak istemezse, ihalede en yüksek teklifi veren istekliye peşin veya yüzde 25’i peşim olmak şartıyla 2 yıla kadar taksitle satış gerçekleşecek. Buna göre 33 bin kamu konutunun kat mülkiyetiyle birliğinin kurulması ile ilgili çalışmalar başlatıldı.