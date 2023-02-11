Kamu Kurumu tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilanda, eğitim şartı olmaksızın ve en az lise mezunu olmak üzere kadrolu 30 personel alımı yapılacağı açıklanmıştır. Ayrıca 8 üniversitede gerçekleştirilecek olan personel alımında adaylar için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.
KAMU PERSONELİ
11 Şubat 2023 - 16:45
Kamu kurumları yaş şartsız kadrolu personel arıyor! 8 mesleğe gün doğdu
Kamu Kurumu tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilanda, eğitim şartı olmaksızın ve en az lise mezunu olmak üzere kadrolu 30 personel alımı yapılacağı açıklanmıştır. Ayrıca 8 üniversitede gerçekleştirilecek olan personel alımında adaylar için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.
KAMU PERSONELİ
11 Şubat 2023 - 16:45