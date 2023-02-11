Kamu kurumları yaş şartsız kadrolu personel arıyor! 8 mesleğe gün doğdu







KAMUYA EĞİTİM ŞARTSIZ-EN AZ LİSE KADROLU 30 ŞOFÖR-OPERATÖR İŞÇİ ALIMI







Kamu Kurumu tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilanda, eğitim şartı olmaksızın ve en az lise mezunu olmak üzere kadrolu 30 personel alımı yapılacağı açıklanmıştır. Ayrıca 8 üniversitede gerçekleştirilecek olan personel alımında adaylar için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.Karabağlar Belediyesi, 8 Şubat 2023 tarihine kadar e-posta adresine özgeçmişleri göndermek suretiyle elektronik olarak başvurularını yapmak isteyen adaylar için başvuru zamanıdır. Durumu uygun görülen adaylar başvuru tarihinden itibaren 1 hafta içinde telefonla aranarak görüşmeye çağrılacaktır. Karabağlar Belediyesi tarafından Asfalt Silindir Operatörü, Asfalt Finişer Operatörü, Asfalt Freze Operatörü, Loder-Ekskavatör Operatörü, Kaynak Ustası, Marangoz Ustası, Ağır Vasıta Şoförü ve Büro Çalışanı (Bilgi İşlem) pozisyonlarına alım yapılmak üzere toplam 29 personel alınacaktır. Operatör pozisyonları için Geçerli Operatörlük belgesine sahip olmak, Usta pozisyonları için Ustalık belgesine sahip olmak, Büro Çalışanı (Bilgi İşlem) alımı için En az Meslek Lisesi mezunu olmak veya Bilgi işlem konusunda en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ve İzmir ili Karabağlar ilçesinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.