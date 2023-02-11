KAMU PERSONELİ
11 Şubat 2023 - 16:45

Kamu kurumları yaş şartsız kadrolu personel arıyor! 8 mesleğe gün doğdu

Kamu Kurumu tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilanda, eğitim şartı olmaksızın ve en az lise mezunu olmak üzere kadrolu 30 personel alımı yapılacağı açıklanmıştır. Ayrıca 8 üniversitede gerçekleştirilecek olan personel alımında adaylar için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

KAMU PERSONELİ
11 Şubat 2023 - 16:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kamu kurumları yaş şartsız kadrolu personel arıyor! 8 mesleğe gün doğdu
TAKİP ETTAKİP ET


Kamu Kurumu tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilanda, eğitim şartı olmaksızın ve en az lise mezunu olmak üzere kadrolu 30 personel alımı yapılacağı açıklanmıştır. Ayrıca 8 üniversitede gerçekleştirilecek olan personel alımında adaylar için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

KAMUYA EĞİTİM ŞARTSIZ-EN AZ LİSE KADROLU 30 ŞOFÖR-OPERATÖR İŞÇİ ALIMI

konutKarabağlar Belediyesi, 8 Şubat 2023 tarihine kadar e-posta adresine özgeçmişleri göndermek suretiyle elektronik olarak başvurularını yapmak isteyen adaylar için başvuru zamanıdır. Durumu uygun görülen adaylar başvuru tarihinden itibaren 1 hafta içinde telefonla aranarak görüşmeye çağrılacaktır. Karabağlar Belediyesi tarafından Asfalt Silindir Operatörü, Asfalt Finişer Operatörü, Asfalt Freze Operatörü, Loder-Ekskavatör Operatörü, Kaynak Ustası, Marangoz Ustası, Ağır Vasıta Şoförü ve Büro Çalışanı (Bilgi İşlem) pozisyonlarına alım yapılmak üzere toplam 29 personel alınacaktır. Operatör pozisyonları için Geçerli Operatörlük belgesine sahip olmak, Usta pozisyonları için Ustalık belgesine sahip olmak, Büro Çalışanı (Bilgi İşlem) alımı için En az Meslek Lisesi mezunu olmak veya Bilgi işlem konusunda en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak, Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ve İzmir ili Karabağlar ilçesinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.



EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ