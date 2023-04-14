Toplamda 5.000 personel alımı yapılacağı duyurulurken kamu kurumları üzerinden iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar üzerinden KPSS puanıyla yapılacak personel alımlarında şartlar belli oldu. Üniversitelere yapılacak personel alımına ilişkin merak edilenler... KPSS puanıyla beraber yapılacak 5 bin personel alım için başvuru şartları açıklanırken Trakya Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu üzerinde alımlar gerçekleşeceği bilgisi verildi. 2022 KPSS sınavından 60 puan alan herkes başvuru yapabilecek.
KAMU PERSONELİ
14 Nisan 2023 - 14:15
Kamu kurumlarına 5000 kişi alınacak! Bu yıl KPSS'ye girenler dikkat: Şartlar tek tek duyuruldu!
İş arayışında olanlara müjdeli haber gelirken kamu kurumları üzerinden personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS puan şartıyla yapılacak alımlar için gerekli olan başvuru şartları açıklandı.
KAMU PERSONELİ
14 Nisan 2023 - 14:15