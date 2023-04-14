Kamu kurumlarına 5000 kişi alınacak! Bu yıl KPSS'ye girenler dikkat: Şartlar tek tek duyuruldu!













BAŞVURU KOŞULLARI

Toplamda 5.000 personel alımı yapılacağı duyurulurken kamu kurumları üzerinden iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar üzerinden KPSS puanıyla yapılacak personel alımlarında şartlar belli oldu. Üniversitelere yapılacak personel alımına ilişkin merak edilenler... KPSS puanıyla beraber yapılacak 5 bin personel alım için başvuru şartları açıklanırken Trakya Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu üzerinde alımlar gerçekleşeceği bilgisi verildi. 2022 KPSS sınavından 60 puan alan herkes başvuru yapabilecek.-TC vatandaşı olmak -Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması -İstenilen evrakların eksiksiz tamamlanması -Öğrenim şeklinin kadro bilgilerine uygun olması -Belirlenen yaş aralığında olmak Gebze Üniversitesi sadece 40 taban puan ile lise vya da denk olan okul üzerinden mezun olmak veya önlisans lisans mezunları arasından personel alımı yapacak. Amasya Üniversitesi KPSS 60 puan ile bünyesine 25 kamu personel alınacak. Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne 216 memur alımı yapılacak. Sinop Üniversitesi altı farklı kadrolar üzerinden 52 kişilik alım yapılacak.