Kamu kurumlarına acil memur, sözleşmeli personel aranıyor! Çoğu KPSS şartsız: En az 11.850 TL maaşla!







ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI







BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

DSİ 1273 PERSONEL ALIMI

DSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Kamuda çalışmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuldu. Binlerce personel, işçi, memur alımı yapılırken 2023 güncel ilanlar ilgi odağı oldu. Şartları taşıyanların başvuru yapabileceği ilanlar haberimizde yer almaktadır. BOTAŞ, DSİ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı alımı yapılacak. Kurumlara göre farklı kadrolar açılırken şartlar ise belirlendi.Bakanlık üzerinden 10 personel alımı yapılırken KPSS üzerinden 60 puan alma şartına bakılıyor. Alım yapılacak kadro ise Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ve Denizcilik Uzman Yardımcısı alınacak. 30 Aralık 2022 tarihine kadar devam eden başvurular ise 28 Ocak 2023 tarihine kadar açık devam edecek.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısından e devlet üzerinden şifre ile giriş yapılarak başvurular tamamlanır. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul görmez.-657b sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının A bendinde bulunan şartlara uygunluk, -ÖSYM Başkanlığı 2021 ya da 2022 yıllarında yapılan KPSS üzerinden 60 puan alınması gerekir, -Sınavın gerçekleşeceği 2023 yılının Ocak ayının ilk günüyle beraber 35 yaşını doldurulmuş olması gerekir, -YDS puan ya da dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olarak ÖSYM tarafından kabul edilir ve belgeye sahip olmak gerekir.Bakan Vahit Kirişçi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamayla beraber 1273 kişi alımı yapılacak. DSİ başvuruları ise e devlet sisteminden 11-23 ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşir.E devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılırken 11-23 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşir. -Seyahate ve arazide çalışmaya uygun olmak, -Kişilerin görevini yapmasına engel sağlık problemlerinin olmaması gerekir, -Başvuru yapılacak olan nitelikli şartların taşınması gerekir, -SGK üzerinden emekli ya da yaşlılık aylığı almamak, -2021-2022 KPSS P93 ve ortaöğretimler için P94 puan türünden geçerli olunması gerekir. -Erkekler için askerlik hizmetinin yapılmış olması, -Neden fark etmeden kamu görevlerininden çıkarılmamış olmak.