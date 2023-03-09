KAMU PERSONELİ
09 Mart 2023 - 10:00

Kamu kurumlarında kadrolu çalışmayı kim istemez! Şartlar ve başvuru tarihi duyuruldu!

Kamu kurumlarında kadrolu olarak çalışmak isteyenlere iş ilanı yayınlandı. İŞKUR, iş arayanlar için birçok kamu kurumu tarafından işçi alımı başlattı. İŞKUR web sitesi üzerinden ilan detayları yer alıyor.

KAMU PERSONELİ
09 Mart 2023 - 10:00
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Kamu kurumlarında kadrolu çalışmayı kim istemez! Şartlar ve başvuru tarihi duyuruldu!


Kamuya 38 kadrolu İŞKUR işçi alımı ilanı yayınlanırken başvuru şartları ve süreci açıklandı. Daimi işçi alım başvuruları için KPSS puanına bakılmadan TC vatandaşı olmak yeterli oldu. Adayları, sağlık sorunlarını nedeniyle işlerini yapmasına engelin bulunmaması gerekir. 38 kişilik alım için yapılan iş ilanına dair merak edilenler haberimizde.

İŞKUR İŞÇİ ALIM ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak



-Erkekler için askerlik engelinin bulunmaması

-Adayların sağlık probleminin bulunmaması

-KPSS puan şartı aranmıyor

-Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

38 işçi alımı

38 KİŞİLİK PERSONEL ALIMI

İŞKUR tarafından başlatılan işçi alımı için alım yapılacak kadro otopark personelli olurken asıl görevleri ise otoparka giriş ve çıkışların kontrol edilmesini sağlamak. Bununla beraber çıkışlarda ödeme almak ve alanın temizlik, güvenlik ve düzeninden sorumlu olarak görev yapılır. Park alanında oluşabilecek sorunların önüne geçmek adına görev yapılarak uyum sağlanması yönünde görevlendirilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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