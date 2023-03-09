Kamu kurumlarında kadrolu çalışmayı kim istemez! Şartlar ve başvuru tarihi duyuruldu!







İŞKUR İŞÇİ ALIM ŞARTLARI







38 KİŞİLİK PERSONEL ALIMI

Kamuya 38 kadrolu İŞKUR işçi alımı ilanı yayınlanırken başvuru şartları ve süreci açıklandı. Daimi işçi alım başvuruları için KPSS puanına bakılmadan TC vatandaşı olmak yeterli oldu. Adayları, sağlık sorunlarını nedeniyle işlerini yapmasına engelin bulunmaması gerekir. 38 kişilik alım için yapılan iş ilanına dair merak edilenler haberimizde.-TC vatandaşı olmak-Erkekler için askerlik engelinin bulunmaması -Adayların sağlık probleminin bulunmaması -KPSS puan şartı aranmıyor -Vardiyalı çalışmaya uygun olmakİŞKUR tarafından başlatılan işçi alımı için alım yapılacak kadro otopark personelli olurken asıl görevleri ise otoparka giriş ve çıkışların kontrol edilmesini sağlamak. Bununla beraber çıkışlarda ödeme almak ve alanın temizlik, güvenlik ve düzeninden sorumlu olarak görev yapılır. Park alanında oluşabilecek sorunların önüne geçmek adına görev yapılarak uyum sağlanması yönünde görevlendirilir.