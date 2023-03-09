Kamu kurumlarında kadrolu çalışmayı kim istemez! Şartlar ve başvuru tarihi duyuruldu!

Kamuya 38 kadrolu İŞKUR işçi alımı ilanı yayınlanırken başvuru şartları ve süreci açıklandı. Daimi işçi alım başvuruları için KPSS puanına bakılmadan TC vatandaşı olmak yeterli oldu. Adayları, sağlık sorunlarını nedeniyle işlerini yapmasına engelin bulunmaması gerekir. 38 kişilik alım için yapılan iş ilanına dair merak edilenler haberimizde.
İŞKUR İŞÇİ ALIM ŞARTLARI-TC vatandaşı olmak
-Erkekler için askerlik engelinin bulunmaması -Adayların sağlık probleminin bulunmaması -KPSS puan şartı aranmıyor -Vardiyalı çalışmaya uygun olmak