Kamu memurlarına destek paketi! 30 Haziran'a kadar kamuda kurallar değişiyor: İşte yararlanacak kişiler!

Memurlara Tam Ödeme







Kararı Valilik Verecek

Tüm Hakları Korunacak

Ücretli Öğretmenlerde Kayıp Olmayacak

30 Haziran’a Kadar Geçerli

Deprem bölgesinde yaşamakta olan memurlarla ilgili ve Türkiye’de bulunan ücretli öğretmenlerle ilgili büyük karar sonunda geldi. Deprem bölgesindeki memurlar için esnek çalışma saatleri kararı verilirken, çalışılmayan süre zarfında ise görevini fiilen yapmış olarak kabul edilecek.10 ilimizi vurmuş olan büyük felaket ile OHAL ilan edilmiştir. Özellikle de OHAL’in baskın olduğu deprem şehirlerinde ise kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar için yapılandırmalar ortaya çıktı.Öncelikli olarak idari izinli sayılanlar her türlü görevini yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve mali, sosyal hak ve yardımlardan bu durum saklı tutulacak. İkincil olarak da esnek bir şekilde çalışma saatleri ortaya çıkartılacak ve göreve gelmedikleri süre zarfı boyunca da idari izinli kabul edilecekler.Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bir genelge yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre OHAL ilan edilen illerdeki gelişmelerin her birini il valileri belirleyecek. Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerinin her biri valilerin kararına bağlı olarak değişecek.Söz konusu olan genelge doğrultusunda çalışanların izinli sayılıyor olması mali, sosyal hak ve yardımlarla ilgili özlük hakları da saklı tutulacak.Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenler de OHAL boyunca görev yapmış sayılacak ve ek ders ücretlerinden yararlanacaklar. Bu karar da 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.Sosyal Güvenlik Kurumu, depremin etkilemiş olduğu illerdeki kronik hasta raporları bitenlere özel 30 Haziran’a kadar uzatmada bulundu. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan’a göre de SGK’nın kronik hastalığı olan depremzedelerin rapor sürelerinin bitmiş olması halinde bile 30 Haziran’a kadar uzatılacağını belirtti.