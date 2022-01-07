GÜNDEM
07 Ocak 2022 - 12:38
Güncelleme: 07 Ocak 2022 - 12:38

Kamu personel alım ilanları yayınlandı! Binlerce sözleşmeli personel ve memur alınacak, işte başvuru detayları..

Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere farklı statülerde ihtiyaç duyulan kadrolara alım yapılacağına dair ilanlar erişime açıldı. Peki hangi kamu kurumları kaç personel alacak? Sözleşmeli personel ile memur alımları ilanlarına başvurular nasıl oluyor?

GÜNDEM
07 Ocak 2022 - 12:38
Güncelleme: 07 Ocak 2022 - 12:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kamu personel alım ilanları yayınlandı! Binlerce sözleşmeli personel ve memur alınacak, işte başvuru detayları..
2022 yılı için ihtiyaç duyulan kamu kuruluşu kadroları için sözleşmeli personel ve memur alımları ilanları adaylar için yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplam 4 bin 75 sözleşmeli personel alınacağı bildirilirken bunlarda 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ünün yurt yönetim personeli, 2 bin 375'inin ise psikolog, avukat, çocuk gelişimcisi gibi meslekler olduğu belirtildi.




Başvuruların 10 Ocak (bugün) başlayıp 20 Ocak 2022 tarihinde sona ereceğinin aktarıldığı ilanlara e-Devlet kapısı üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden ve aynı zamanda Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacağı bildirildi.




ADALET BAKANBLIĞI'NA 339 PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 150 idari memur,  140 psikolog, 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 5 mühendis ve 7 veteriner alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı personel alım ilanına başvur yapmak isteyen adaylar başvurularını stajyer kontrolörlük için 5-14 Ocak tarihleri arasında teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk alımları için 17-31 Ocak tarihleri arasında, psikolog, veteriner ve mühendislik için de 3-17 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecekler.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 93 MEMUR ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı'na ise mühendis, avukat, aşçı, teknisyen gibi çeşitli mesleklerde 93 memur alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı memur alımı için adayların başvuruları 30 Aralık 2021'de başlayacak 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

DSİ'YE 70 MÜHENDİS ALIMI BAŞVURUSU

DSİ Genel Müdürlüğü'ne ise farklı illerde inşaat, elektrik, makina, bilgisayar, ziraat, meteoroloji orman gibi çeşitli mesleklerde 70 mühendis alımı yapılacak. Başvurular, 17-28 Ocak 2022'de personelalimi.dsi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!
Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!
Cumhuriyet savcısının TikTok videoları mesleğinden etti!
Cumhuriyet savcısının TikTok videoları mesleğinden etti!
Son Haberler
Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!
Yargıtay, emsal kararlar için yapay zeka dönemini devreye sokuyor!
THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!
THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!
Bomba iddia! Pınar Deniz Disney Plus ile anlaşıyor..
Bomba iddia! Pınar Deniz Disney Plus ile anlaşıyor..
Niğde'deki kazada can pazarı! Yolcular camdan dışarı fırladı..
Niğde'deki kazada can pazarı! Yolcular camdan dışarı fırladı..
Cumhuriyet savcısının TikTok videoları mesleğinden etti!
Cumhuriyet savcısının TikTok videoları mesleğinden etti!
Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başlıyor!
Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başlıyor!
Bakan Koca Omicron'a karşı uyardı: Kalabalıklardan kaçınalım!
Bakan Koca Omicron'a karşı uyardı: Kalabalıklardan kaçınalım!
Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!
Hakan Ural, koronavirüsten kurtulma çaresini Bill Gates'e bağladı!
Eyüpsultan'da feci kaza! İETT otobüsü duraktaki yolculara çarptı!
Eyüpsultan'da feci kaza! İETT otobüsü duraktaki yolculara çarptı!
Yaşlı ve engelli maaşlarında önemli gün! Bugün hesaplara yatırıldı..
Yaşlı ve engelli maaşlarında önemli gün! Bugün hesaplara yatırıldı..