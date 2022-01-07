Kamu personel alım ilanları yayınlandı! Binlerce sözleşmeli personel ve memur alınacak, işte başvuru detayları..

2022 yılı için ihtiyaç duyulan kamu kuruluşu kadroları için sözleşmeli personel ve memur alımları ilanları adaylar için yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplam 4 bin 75 sözleşmeli personel alınacağı bildirilirken bunlarda 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ünün yurt yönetim personeli, 2 bin 375'inin ise psikolog, avukat, çocuk gelişimcisi gibi meslekler olduğu belirtildi.
Başvuruların 10 Ocak (bugün) başlayıp 20 Ocak 2022 tarihinde sona ereceğinin aktarıldığı ilanlara e-Devlet kapısı üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden ve aynı zamanda Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacağı bildirildi.
ADALET BAKANBLIĞI'NA 339 PERSONEL ALIMI
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 150 idari memur, 140 psikolog, 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 5 mühendis ve 7 veteriner alımı yapılacak.
Adalet Bakanlığı personel alım ilanına başvur yapmak isteyen adaylar başvurularını stajyer kontrolörlük için 5-14 Ocak tarihleri arasında teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk alımları için 17-31 Ocak tarihleri arasında, psikolog, veteriner ve mühendislik için de 3-17 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecekler.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 93 MEMUR ALIMI
Milli Savunma Bakanlığı'na ise mühendis, avukat, aşçı, teknisyen gibi çeşitli mesleklerde 93 memur alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı memur alımı için adayların başvuruları 30 Aralık 2021'de başlayacak 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.
Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
DSİ'YE 70 MÜHENDİS ALIMI BAŞVURUSU
DSİ Genel Müdürlüğü'ne ise farklı illerde inşaat, elektrik, makina, bilgisayar, ziraat, meteoroloji orman gibi çeşitli mesleklerde 70 mühendis alımı yapılacak. Başvurular, 17-28 Ocak 2022'de personelalimi.dsi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuruların 10 Ocak (bugün) başlayıp 20 Ocak 2022 tarihinde sona ereceğinin aktarıldığı ilanlara e-Devlet kapısı üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden ve aynı zamanda Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacağı bildirildi.
ADALET BAKANBLIĞI'NA 339 PERSONEL ALIMI
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 150 idari memur, 140 psikolog, 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 5 mühendis ve 7 veteriner alımı yapılacak.
Adalet Bakanlığı personel alım ilanına başvur yapmak isteyen adaylar başvurularını stajyer kontrolörlük için 5-14 Ocak tarihleri arasında teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk alımları için 17-31 Ocak tarihleri arasında, psikolog, veteriner ve mühendislik için de 3-17 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecekler.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 93 MEMUR ALIMI
Milli Savunma Bakanlığı'na ise mühendis, avukat, aşçı, teknisyen gibi çeşitli mesleklerde 93 memur alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı memur alımı için adayların başvuruları 30 Aralık 2021'de başlayacak 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.
Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
DSİ'YE 70 MÜHENDİS ALIMI BAŞVURUSU
DSİ Genel Müdürlüğü'ne ise farklı illerde inşaat, elektrik, makina, bilgisayar, ziraat, meteoroloji orman gibi çeşitli mesleklerde 70 mühendis alımı yapılacak. Başvurular, 17-28 Ocak 2022'de personelalimi.dsi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.