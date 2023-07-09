18 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor! KPSS şartı aranmayacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), hızla iş ilanları yayınlayarak iş arayanlara umut vermektedir. Bu ilanlar, ilkokul mezunu birçok kişi için temizlik, güvenlik, yemek hizmetleri, sekreterlik, hasta bakımı, hasta karşılama, teknisyenlik, kaynakçılık, büro personeli ve otel gibi çeşitli pozisyonlarda çalışma fırsatları sunmaktadır. Bu iş imkanları, 18-45 yaş aralığındaki herkese çevrimiçi olarak iş başvurusu yapma şansı tanımaktadır.

Türkiye İş Kurumu, iş arayanlara umut ve destek sağlayarak onları istihdama yönlendirme konusunda aktif bir rol oynamaktadır. İş arayanlar için sunulan bu iş ilanları, farklı beceri ve yeteneklere sahip olan herkese hitap etmektedir. İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu ilanlarda, ilkokul mezunu olan bireyler, istedikleri alanda çalışma imkanı bulabileceklerdir.

İŞKUR'un sunduğu bu iş fırsatları, iş arayanlara geniş bir yelpazede çalışma imkanları sunmaktadır. İş arayanlar, İŞKUR'un çevrimiçi başvuru platformunu kullanarak bu iş ilanlarına başvuruda bulunabilir ve hayallerindeki işe ulaşma şansını elde edebilirler. İş arayanlara sunulan bu umut ve destek, Türkiye'nin istihdam alanında ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN







İş başvuruları İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi, iletişim bilgilerinizi, eğitim durumunuzu, mesleğinizi ve diğer bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girmeniz önemlidir. Kayıt, özgeçmişinizdeki eğitim ve mesleki bilgilerin sisteme doğrulandığı zamandan itibaren geçerli olacaktır.



Kayıt süresi 12 aydır ve son işlem tarihinden itibaren geçerlidir. Kaydı süreçten kaldırılan iş arayanlar, İŞKUR web portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden veya İŞKUR Bölge Müdürlüğü/Servisi ile iletişime geçerek veya telefon, faks veya e-posta yoluyla kayıtlarını yenileyebilirler.

Başvurunuzun iletişim aracılığıyla iletildiği durumda, başvuru tarihinden itibaren İŞKUR yetkilisi tarafından kaydınız aktif hale getirilecektir. İŞKUR'un bu hızlı iş ilanlarıyla iş bekleyenler için sevindirici haberler devam etmektedir. İlkokul mezunu olan birçok kişi, temizlik, güvenlik, yemek hizmetleri, sekreterlik, hasta bakımı, teknisyenlik, kaynakçılık, büro personeli ve otel pozisyonlarında çalışma fırsatlarına sahip olacak. 18-45 yaş arasındaki her birey, online olarak iş başvurusu yapabilecektir.