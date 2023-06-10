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2022 KPSS puanı olanlara iş kapısı açıldı! Belediyelere memur alımı yapılacak: Yüksek maaş garantili işler!

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2022 KPSS puanı olanlara iş kapısı açıldı! Belediyelere memur alımı yapılacak: Yüksek maaş garantili işler!
Belediyeler, personel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapacaklar. İşte personel alımlarına ilişkin ayrıntılar...

Son dakika haberine göre, belediyeler personel eksikliklerini gidermek için farklı pozisyonlarda memur alımı yapacaklar. İlanlara başvuruların Haziran ve Temmuz aylarında başlayacağı belirtiliyor. İşte detaylar:

MEMUR ALIMI YAPILACAK KADROLAR

kontenjan

Belediyelerde yapılacak personel alımları aşağıdaki kadroları kapsayacak:

Ekonomist

Zabıta memuru

Vergi Hukuku ve İdare Hukuku İşleri uzmanı (V.H.K.İ)

İtfaiye eri

Mühendis

İç mimar

Tekniker

Memur

BAŞVURU KOŞULLARI

iş başvurusu

Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. ve 48. maddelerinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelenmiş olmak

Herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

İlan edilen kadrolar için belirlenen diğer başvuru şartlarını taşımak

Belediyelerin memur alımı ilanlarına başvurular, 55-60-65 KPSS puanlarıyla yapılacaktır.

Bu alımlar, belediyelerin personel ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecektir.

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