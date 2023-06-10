2022 KPSS puanı olanlara iş kapısı açıldı! Belediyelere memur alımı yapılacak: Yüksek maaş garantili işler!
Son dakika haberine göre, belediyeler personel eksikliklerini gidermek için farklı pozisyonlarda memur alımı yapacaklar. İlanlara başvuruların Haziran ve Temmuz aylarında başlayacağı belirtiliyor. İşte detaylar:
MEMUR ALIMI YAPILACAK KADROLAR
Belediyelerde yapılacak personel alımları aşağıdaki kadroları kapsayacak:
Ekonomist
Zabıta memuru
Vergi Hukuku ve İdare Hukuku İşleri uzmanı (V.H.K.İ)
İtfaiye eri
Mühendis
İç mimar
Tekniker
Memur
BAŞVURU KOŞULLARI
Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. ve 48. maddelerinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:
Türk vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelenmiş olmak
Herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
İlan edilen kadrolar için belirlenen diğer başvuru şartlarını taşımak
Belediyelerin memur alımı ilanlarına başvurular, 55-60-65 KPSS puanlarıyla yapılacaktır.
Bu alımlar, belediyelerin personel ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecektir.
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