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81 ilde hastanelere personel alımı yapılıyor! İŞKUR tek tek yayınladı: Bu şartlara uyanlar işe alınacak

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81 ilde hastanelere personel alımı yapılıyor! İŞKUR tek tek yayınladı: Bu şartlara uyanlar işe alınacak
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelindeki 81 il için hastanelerde çalışmak üzere sekreter, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımlarına başladı. İşe alım detayları haberimizde...

İŞKUR, 81 ilde hastanelerde çalışacak sekreter, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için başvuruların açıldığını duyurdu. İŞKUR'un yeni ilanlarına göre, iş tecrübesi olan veya hastane ortamında çalışmak isteyen adaylar için çeşitli kadrolarda alımlar yapılacak. Özel ve kamu sektöründe çalışmak isteyenlerin başvuruları şu anda kabul ediliyor.

İŞKUR İŞE ALIM DETAYLARI

iş görüşmesi

Sağlık kurumları ve hastaneler tarafından yüzlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un e-şube sistemini kullanarak ilgili kurum veya firmalara başvurularını iletebilirler.

Güvenlik görevlisi alımları da devam etmektedir. Silahlı ve silahsız pozisyonlar için çeşitli kurumlar tarafından alımlar yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların e-şube üzerinden başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak ve güvenlik sertifikası almak için önceden herhangi bir kurumda çalışmış olmanız yeterli olacaktır.

Ayrıca, sekreter pozisyonları için de başvurular devam etmektedir. İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesini düzenli olarak takip ederek başvuru sürelerini kaçırmamalıdır.

Bu alımlar, iş arayanlara ve ailelerine geçim sağlama fırsatı sunmaktadır. İlgilenen adaylar, İŞKUR'un yayınladığı ilanları inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

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