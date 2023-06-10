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Aile Bakanlığı 16 ilde personel alımını başlattı! Bu işleri yaparım diyenler dikkat: KPSS'siz alınacak

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Aile Bakanlığı 16 ilde personel alımını başlattı! Bu işleri yaparım diyenler dikkat: KPSS'siz alınacak
Son açıklamalara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 16 ilde personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Aşağıda belirtilen illerde SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) personel alımı yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki şartları taşımalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

başvuru

Başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken şartlar şunlardır:

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Adli sicil kaydı bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş olup muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel bulunmamak.

Başvuru şartlarına uyan adaylar, ilgili kurum veya kuruluşlara başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Bu şartlar, adayların niteliklerini ve uygunluğunu değerlendirmek için belirlenmiştir. İlgili kurumlar, başvuruları inceleyerek uygun adayları seçecek ve gerekli mülakat veya sınav sürecini başlatacaktır. Sonrasında ise başarılı olan adaylar, ilgili kadrolara atanacak ve görevlerine başlayacaklardır.

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