Ankara'da iş arayanlara müjde! Çankaya Belediyesi bu pozisyonlara KPSS'siz personel alımı yapacak

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın merkez ilçelerinden biri olan Çankaya'da hizmet kalitesini artırmak amacıyla eksik pozisyonları doldurmak için yeni bir personel alımı ilanı yayınladı. İlan, 26 farklı pozisyonda gerçekleştirilecek alımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içermektedir.

ÇANKAYA BELEDİYESİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI





Çankaya Belediyesi'nin personel alım ilanında, temizlik personeli, aşçı, mutfak görevlisi, bulaşıkçı, süpürgeci, otobüs şoförü, çöp kamyonu ve hafriyat kamyonu şoförü gibi çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra ahşap çatı ustası, beton asfalt serme makinası operatörü, duvar ustası, ekskavatör operatörü, elektrik tesisat ustası, forklift operatörü, greyder operatörü, ahşap mobilya imalatçısı, inşaat boya ustası gibi diğer kadrolarda da alımlar gerçekleştirilecektir.

Çankaya Belediyesi, başvuru koşulları ve adresi gibi detayları da ilanda açıklamıştır. Alımların 19 Haziran 2023 ile 22 Haziran 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Başvuruların "Yıldızevler Mah. Şehir Mustafa Doğan Cad. No:60 Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri Çankaya/ANKARA" adresinden alınacağı ifade edilmiştir.

Her pozisyon için farklı şartların olduğu vurgulanan ilanda, ayrıntılı bilgilerin Çankaya Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer aldığı belirtilmiştir. İş arayanlar, bu fırsatı değerlendirerek Çankaya Belediyesi'nde çalışma imkanı elde edebilirler.

Çankaya Belediyesi personel alım ilanı, iş arayanların başvurularını yapabilecekleri bir fırsat sunmaktadır. İlgilenen adaylar, belediyenin resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ve başvuru sürecine ulaşabilirler. Başvuruların gerekli şartlara uygun şekilde yapılması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması önemlidir.

Çankaya Belediyesi personel alımı ilanı, iş arayanlara yeni bir iş imkanı sunarken, aynı zamanda belediyenin hizmet kalitesini artırmak ve topluma daha iyi bir hizmet sunmak amacını taşımaktadır. İş arayanların bu fırsattan yararlanarak, belediyede çalışma şansı elde etmeleri beklenmektedir.