  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. Aselsan personel alımı yapıyor! Bu pozisyonlar için kadro açıldı: KPSS şartsız alınacak

Aselsan personel alımı yapıyor! Bu pozisyonlar için kadro açıldı: KPSS şartsız alınacak

Yayınlanma:
Aselsan personel alımı yapıyor! Bu pozisyonlar için kadro açıldı: KPSS şartsız alınacak
Son zamanlarda KPSS şartının olmadığı alımların devam ettiği görülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Aselsan da KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Aselsan'ın hangi şartlarla personel alımı gerçekleştireceği de belirlendi. İşte detaylar...

Aselsan, savunma sanayi alanında önemli bir role sahip olan bir kuruluştur. Son dönemdeki alımlarında KPSS şartının olmaması, iş arayanlar için farklı bir fırsat sunmaktadır. 

Aselsan'ın personel alımı için belirlediği şartlar, iş başvurusu yapacak adaylar tarafından dikkatle takip edilmektedir. Adayların, genellikle eğitim seviyeleri, deneyimleri ve yetkinlikleri gibi kriterlere uygun olmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, Aselsan'ın belirlediği özel şartlar ve nitelikler de dikkate alınmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? HANGİ KONTENJANLARDA ALIM YAPILACAK?

aselsan

Kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor ve bazı kurumlar KPSS şartı olmadan alım yapma yolunu tercih ediyor. Bu kurumlar arasında önemli savunma sanayi şirketi Aselsan da bulunuyor. Aselsan, kendi internet sitesi üzerinden yapacağı alımları duyurdu ve KPSS şartı aramayacağını belirtti.

Aselsan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren önemli bir kurumdur ve pek çok kişi için çalışmak istenen bir yerdir. Kurumun duyurduğu alımlar, hangi pozisyonlar için ve kaç kişi alınacağı gibi detayları içermektedir. Aşağıda, Aselsan'ın alım yapacağı bazı pozisyonlar yer almaktadır:

Ağ güvenliği mühendisi

Component mühendisliği

Full stack

Java yazılım mühendisliği

Komuta kontrol sistem mühendisi

Otonomi araştırma mühendisi

Pazar geliştirme uzmanı ve uzman yardımcısı

Seyrüsefer sistemleri

Tasarım mühendisi

Kamera modülü

Sistem mühendisi

Elektronik tasarım mühendisi

Güvenlik mühendisi

Komponent mühendisi

İnsansız deniz araçları proje mühendisi

Farklı proje mühendisleri

Algoritma geliştirme mühendisliği

Komuta kontrol sistem mühendisi

Başvuracak adayların, Aselsan tarafından belirlenen şartları karşılamaları gerekmektedir. Mühendislik alımlarında, elektrik, elektronik, haberleşme, havacılık, uzay, makine ve endüstri mühendisliği gibi alanlardan mezun olmak gerekmektedir. Farklı pozisyonlar için ise farklı mezuniyet şartları bulunmaktadır.

Adaylardan deneyim, program bilgisi, yaş gibi çeşitli kriterler de istenmektedir. Ayrıca, Aselsan güvenlik soruşturması da yapmaktadır ve bu soruşturmadan geçemeyenlerin kurumda çalışması mümkün olmamaktadır.

Başvurular, Aselsan'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aselsan'da çalışanlar için ise yükselme ve kariyer fırsatları bulunmaktadır. Ancak, ilan edilen şartları karşılayamayan adayların kurumda çalışması mümkün olmamaktadır. Aselsan, personel ihtiyacına göre yeni ilanlar yayımlamaktadır, bu nedenle adayların güncel ilanları takip etmeleri önemlidir.

Kamu Personeli
Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul... KPSS şartı kaldırıldı
Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul... KPSS şartı kaldırıldı
TÜBİTAK duyurdu! BİLGEM SAGE ve RUTE'de çalışacak 214 aday aranıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜBİTAK duyurdu! BİLGEM SAGE ve RUTE'de çalışacak 214 aday aranıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Hastanelerde masabaşı çalışmak isteyenlere fırsat! 11 bin 400 TL maaşla çok sayıda personel alınacak
Hastanelerde masabaşı çalışmak isteyenlere fırsat! 11 bin 400 TL maaşla çok sayıda personel alınacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak! 8 ilde başvurular başlıyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak! 8 ilde başvurular başlıyor
THY personel alımı duyurusu geldi! Bu kadrolara en az lise mezunu personeller alınacak
THY personel alımı duyurusu geldi! Bu kadrolara en az lise mezunu personeller alınacak
Ayda 15 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Hastanelere KPSS'siz personel alımı başladı
Ayda 15 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Hastanelere KPSS'siz personel alımı başladı
İŞKUR büyük personel alımını başlattı! 150 bini aşkın personel alınacak: Kadro detayları belli oldu
İŞKUR büyük personel alımını başlattı! 150 bini aşkın personel alınacak: Kadro detayları belli oldu