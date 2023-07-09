Aselsan personel alımı yapıyor! Bu pozisyonlar için kadro açıldı: KPSS şartsız alınacak

Aselsan, savunma sanayi alanında önemli bir role sahip olan bir kuruluştur. Son dönemdeki alımlarında KPSS şartının olmaması, iş arayanlar için farklı bir fırsat sunmaktadır.

Aselsan'ın personel alımı için belirlediği şartlar, iş başvurusu yapacak adaylar tarafından dikkatle takip edilmektedir. Adayların, genellikle eğitim seviyeleri, deneyimleri ve yetkinlikleri gibi kriterlere uygun olmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, Aselsan'ın belirlediği özel şartlar ve nitelikler de dikkate alınmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? HANGİ KONTENJANLARDA ALIM YAPILACAK?





Kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor ve bazı kurumlar KPSS şartı olmadan alım yapma yolunu tercih ediyor. Bu kurumlar arasında önemli savunma sanayi şirketi Aselsan da bulunuyor. Aselsan, kendi internet sitesi üzerinden yapacağı alımları duyurdu ve KPSS şartı aramayacağını belirtti.

Aselsan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren önemli bir kurumdur ve pek çok kişi için çalışmak istenen bir yerdir. Kurumun duyurduğu alımlar, hangi pozisyonlar için ve kaç kişi alınacağı gibi detayları içermektedir. Aşağıda, Aselsan'ın alım yapacağı bazı pozisyonlar yer almaktadır:

Ağ güvenliği mühendisi

Component mühendisliği

Full stack

Java yazılım mühendisliği

Komuta kontrol sistem mühendisi

Otonomi araştırma mühendisi

Pazar geliştirme uzmanı ve uzman yardımcısı

Seyrüsefer sistemleri

Tasarım mühendisi

Kamera modülü

Sistem mühendisi

Elektronik tasarım mühendisi

Güvenlik mühendisi

Komponent mühendisi

İnsansız deniz araçları proje mühendisi

Farklı proje mühendisleri

Algoritma geliştirme mühendisliği

Komuta kontrol sistem mühendisi

Başvuracak adayların, Aselsan tarafından belirlenen şartları karşılamaları gerekmektedir. Mühendislik alımlarında, elektrik, elektronik, haberleşme, havacılık, uzay, makine ve endüstri mühendisliği gibi alanlardan mezun olmak gerekmektedir. Farklı pozisyonlar için ise farklı mezuniyet şartları bulunmaktadır.

Adaylardan deneyim, program bilgisi, yaş gibi çeşitli kriterler de istenmektedir. Ayrıca, Aselsan güvenlik soruşturması da yapmaktadır ve bu soruşturmadan geçemeyenlerin kurumda çalışması mümkün olmamaktadır.

Başvurular, Aselsan'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aselsan'da çalışanlar için ise yükselme ve kariyer fırsatları bulunmaktadır. Ancak, ilan edilen şartları karşılayamayan adayların kurumda çalışması mümkün olmamaktadır. Aselsan, personel ihtiyacına göre yeni ilanlar yayımlamaktadır, bu nedenle adayların güncel ilanları takip etmeleri önemlidir.