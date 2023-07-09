Aselsan personel alımı yapıyor! Bu pozisyonlar için kadro açıldı: KPSS şartsız alınacak
Aselsan, savunma sanayi alanında önemli bir role sahip olan bir kuruluştur. Son dönemdeki alımlarında KPSS şartının olmaması, iş arayanlar için farklı bir fırsat sunmaktadır.
Aselsan'ın personel alımı için belirlediği şartlar, iş başvurusu yapacak adaylar tarafından dikkatle takip edilmektedir. Adayların, genellikle eğitim seviyeleri, deneyimleri ve yetkinlikleri gibi kriterlere uygun olmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, Aselsan'ın belirlediği özel şartlar ve nitelikler de dikkate alınmalıdır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER? HANGİ KONTENJANLARDA ALIM YAPILACAK?
Kamu kurumlarının personel alımları devam ediyor ve bazı kurumlar KPSS şartı olmadan alım yapma yolunu tercih ediyor. Bu kurumlar arasında önemli savunma sanayi şirketi Aselsan da bulunuyor. Aselsan, kendi internet sitesi üzerinden yapacağı alımları duyurdu ve KPSS şartı aramayacağını belirtti.
Aselsan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren önemli bir kurumdur ve pek çok kişi için çalışmak istenen bir yerdir. Kurumun duyurduğu alımlar, hangi pozisyonlar için ve kaç kişi alınacağı gibi detayları içermektedir. Aşağıda, Aselsan'ın alım yapacağı bazı pozisyonlar yer almaktadır:
Ağ güvenliği mühendisi
Component mühendisliği
Full stack
Java yazılım mühendisliği
Komuta kontrol sistem mühendisi
Otonomi araştırma mühendisi
Pazar geliştirme uzmanı ve uzman yardımcısı
Seyrüsefer sistemleri
Tasarım mühendisi
Kamera modülü
Sistem mühendisi
Elektronik tasarım mühendisi
Güvenlik mühendisi
Komponent mühendisi
İnsansız deniz araçları proje mühendisi
Farklı proje mühendisleri
Algoritma geliştirme mühendisliği
Komuta kontrol sistem mühendisi
Başvuracak adayların, Aselsan tarafından belirlenen şartları karşılamaları gerekmektedir. Mühendislik alımlarında, elektrik, elektronik, haberleşme, havacılık, uzay, makine ve endüstri mühendisliği gibi alanlardan mezun olmak gerekmektedir. Farklı pozisyonlar için ise farklı mezuniyet şartları bulunmaktadır.
Adaylardan deneyim, program bilgisi, yaş gibi çeşitli kriterler de istenmektedir. Ayrıca, Aselsan güvenlik soruşturması da yapmaktadır ve bu soruşturmadan geçemeyenlerin kurumda çalışması mümkün olmamaktadır.
Başvurular, Aselsan'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aselsan'da çalışanlar için ise yükselme ve kariyer fırsatları bulunmaktadır. Ancak, ilan edilen şartları karşılayamayan adayların kurumda çalışması mümkün olmamaktadır. Aselsan, personel ihtiyacına göre yeni ilanlar yayımlamaktadır, bu nedenle adayların güncel ilanları takip etmeleri önemlidir.