Ayda 15 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Hastanelere KPSS'siz personel alımı başladı

İş arayanlar için müjdeli bir haber! İŞKUR, hastanelerde çalışmak üzere personel alımlarına başladı ve en az 15.000 TL maaş imkanı sunuyor. Hastane kadrolarında açık olan pozisyonlar için başvurular alınacak ve uygun adaylar değerlendirilecektir. İşte, personel başvurusuyla ilgili ayrıntılar...

Hastaneler, personel eksikliklerini gidermek amacıyla çeşitli kadrolarda personel alımları yapmaya devam ediyor. İŞKUR da bu alımların bir parçası olarak hareket ediyor ve iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. 18-49 yaş aralığında hasta danışmanı pozisyonları için başvurular kabul edilecektir. Aşağıda, personel başvurusuyla ilgili detaylar bulunmaktadır.



İŞKUR PERSONEL ALIM ŞARTLARI





Hastaneler, personel eksikliklerini gidermek amacıyla çeşitli kadrolarda personel alımları yapmaya devam ediyor. İŞKUR da bu alımların bir parçası olarak hareket ediyor ve iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. 18-49 yaş aralığında hasta danışmanı pozisyonları için başvurular kabul edilecek.

İŞKUR, güncel ilanlarıyla iş arayanları heyecanlandırıyor. Hastanelerde çalışacak personel alımları için yeni ilanlar yayınladı. Bu ilanlarda, personel alımının ortalama 15.000 TL maaşla gerçekleştirileceği belirtiliyor. Ayrıca, Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammıyla birlikte maaşlarda artış olabileceği ifade ediliyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, bu alımlarda KPSS veya mülakat şartının olmamasıdır. Başvuruda bulunacak adaylardan KPSS sınavına girmeleri veya mülakata katılmaları istenmemektedir.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların, İŞKUR tarafından belirlenen genel şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ilgili ilanda yer alan özel şartlar da başvuruda aranan kriterler arasında yer almaktadır. İşte başvuru şartlarından bazıları:

En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

MS Office programlarını kullanabilmek

İyi iletişim becerilerine sahip olmak

Hasta ve hasta yakını psikolojisine önem vermek

Hizmet sunumunda hasta memnuniyetini gözetmek

Ekip çalışmasına uyumlu olmak

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Analitik ve hızlı düşünme yeteneğine sahip olmak

Kişisel görünüme özen göstermek

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

İlgili ilanlara göre, başvurular online olarak kabul edilecektir. Adaylar, belirtilen şartları sağladıklarında başvurularını gerçekleştirebilecekler. Hasta danışmanı pozisyonu için yayınlanan ilanlarda başvuru tarihleri değişiklik gösterebilir.

Bu büyük fırsatı kaçırmamak için hemen başvurun ve hayalinizdeki kariyere adım atın!