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Ayda 22 bin TL maaşla Ankara Şehir Hastanesine personel alımı yapılacak! Sınav şartı yok

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Ayda 22 bin TL maaşla Ankara Şehir Hastanesine personel alımı yapılacak! Sınav şartı yok
İş arayan insanlara müjdeli haberler Ankara Şehir Hastanesi'nden geldi. Peki başvuru şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlara Ankara Şehir Hastanesi personel alımları başladı. KPSS puanınız fark etmeden başvuru yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMLARI

Ankara Şehir Hastanesi KPSS puanlarına fark etmeden personel alımı yapacak. Alımlar İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak. 

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Girişler e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Ankara Şehir Hastanesi bünyesine 22 bin 450 TL maaşla personel alınacak. Sağlık sektöründe çalışacak personeller hastanenin ilanlara İŞKUR aracılığıyla erişip başvuru yapabilecek. 

Kamu Personeli
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