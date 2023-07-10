Ayda 45 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor! Fransa aradığı meslekleri duyurdu

Fransa, Türk personel için işçi alımı yaparak kapılarını açıyor. Ülkenin özellikle mutfak yardımcısı ve temizlik personeli gibi pozisyonlarda birçok açığı bulunduğu ifade ediliyor. Fransa Çalışma Bakanı, yaptığı açıklamada yurt dışında çalışmak isteyenlere sevindirici bir haber verdi. Açıklamaya göre, Fransa'da çalışmak isteyen göçmenlere çeşitli mesleklerde iş imkanı sağlanacak.

Paris'teki restoranlarda yasadışı yollardan çalışan, ancak oturum izni olmayan kişilerin bulunduğu bildiriliyor. Bu sebeple Fransa, 2023 yılında özellikle hizmet sektöründe oturum izni olmayan işçilere iş imkanı sunacak. Ayrıca sağlık, inşaat, konaklama ve restoran sektörlerinde de personel eksikliği olduğu ifade ediliyor.



Fransa'da çalışmayı düşünenler arasında merak edilen konulardan biri de maaşlandırma. Son haberlere göre, Fransa'da asgari ücret yaklaşık 1600 Euro seviyesindedir. Bu, güncel döviz kuru olan 28,43 TL üzerinden hesaplandığında asgari ücretin yaklaşık olarak 48.488 TL'ye denk geldiği söylenebilir.

Fransa, yurt dışında çalışmak isteyenler arasında en popüler ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Çalışma Bakanı, göçmenlerin çalışmak istedikleri ülkede iş imkanı bulabileceklerini belirtirken, Fransa'da çeşitli sektörlerde iş fırsatlarının mevcut olduğunu vurgulamaktadır.