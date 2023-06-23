Bu ilanda KPSS şartı yok! Aselsan bu kadrolara personel alımı yapacak: Yüksek maaş veriliyor

ASELSAN tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, şirket 4 farklı kadroya personel alımı yapacak. Başvuruların internet üzerinden yapılacağı belirtiliyor. İşte başvuru bilgileri...

ASELSAN KADRO VE ŞARTLARI





Ürün Desteği Mühendisi Kadrosu:

Başvuru Şartları: Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, İngilizce bilgisine sahip olmak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak, Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, seyahat engeli bulunmamak.

Proje Mühendisi Kadrosu:



Başvuru Şartları: Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak, minimum 2 yıl proje mühendisi veya proje yönetimi deneyimine sahip olmak, problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip olmak, iletişim becerisi yüksek olmak.

Sistem Test Mühendisi Kadrosu:



Başvuru Şartları: Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon bölümlerinden mezun olmak, programlama dillerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, belirli yazılım ve ofis araçlarını kullanabilmek, İngilizce bilgisine sahip olmak, iletişime açık ve ekip çalışmasına yatkın olmak.

Algoritma Geliştirme Mühendisi Kadrosu:



Başvuru Şartları: Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak, MATLAB bilgisine sahip olmak, tercihen MATLAB coder ile kod dönüşümü tecrübesine sahip olmak, algoritma geliştirme konusunda deneyimli olmak, iletişim yeteneği kuvvetli ve ekip çalışmasına uyumlu olmak, İngilizce bilgisine sahip olmak, seyahat engeli bulunmamak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILMAKTADIR?

Aselsan, personel alımı başvurularını internet üzerinden almaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, özgeçmişlerini oluşturup başvurularını internet üzerinden gerçekleştirmelidirler.

Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Aselsan Personel Alımı Başvuru Linki

Bu link üzerinden Aselsan'ın yayınladığı iş ilanlarına ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet üzerinden başvuru yapmak, süreci hızlandırarak kolay ve pratik bir şekilde işlemlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz.