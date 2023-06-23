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Ehliyeti olanlara iş kapısı açıldı! Kamu kurumuna ehliyet sahibi kadın ve erkek memurlar alınacak

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Ehliyeti olanlara iş kapısı açıldı! Kamu kurumuna ehliyet sahibi kadın ve erkek memurlar alınacak
İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Peki hangi kuruma ehliyet sahibi personel alınacak? Tüm detaylar haberimizde.

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen insanlar internet üzerinden kurumların yayımladığı ilanları merakla araştırıyor. Bu kurum ehliyet sahibi memur alımı yapacak! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EHLİYETİ OLAN MEMUR ALIMI YAPILACAK

İnternet üzerinden yayımlanan ilanlara göre Muş Bulanık Belediye Başkanlığı'na kadın ve erkek adaylardan memur alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların KPSS puanlarının en az 60 olması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında sınıf, derece, adet, nitelik, KPSS türü, KPSS puanı şartlarını taşıyan adaylardan memur alımı yapılacak. Zabıta Memuru kadrosuna başvuru yapacak adaylardan 2 kişi alım yapılacak. Başvuru yapacak adayların Yerel Yönetimler, İşletme, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği lisans bölümlerinden mezun olması ve en az B sınıfı ehliyeti olması ve KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. İtfaiye Eri kadrosuna 4 kişi alım yapılacak. Başvuru yapacak adayların İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans bölümlerinden birinden mezun olması ve en az C sınıfı ehliyeti olması ve KPSS puanının en az 60 olması şartları aranıyor. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, 

Belediyeye İtfaiye ve Zabıta Memuru Alımı Yapılıyor

Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa bile uğramış olsa devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevin yapılmasına engel bir ruhsal ya da fiziksel bir rahatsızlığı olmaması şartları aranıyor. Zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için 2022 senesinde KPSS puanının istenen düzeyde olması gerekiyor. Aynı zamanda kadrolar için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk, çıplak ayak şeklinde erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısım ile kilo arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Ölçümler Belediye tarafından yapılıyor. Adayların 30 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacak adayların kapalı mekan, dar alan, yükseklik korkularının olmamsı gerekiyor. Adayların en az B ya da en az C sürücü belgesi olması ve daha önce çalışılan kamu kurumlarından disiplin ya da ahlaki sebeplerle çıkarılmaması gerekiyor. 

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