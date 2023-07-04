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Hastanelerde masabaşı çalışmak isteyenlere fırsat! 11 bin 400 TL maaşla çok sayıda personel alınacak

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Hastanelerde masabaşı çalışmak isteyenlere fırsat! 11 bin 400 TL maaşla çok sayıda personel alınacak
İŞKUR'dan asgari ücretle hastanelerde çalışacak eleman ilanları verildi. İşte detaylar...

İŞKUR, özel hastanelere temizlik personeli ve hizmetli alımı yapacak. Başvurular için en az ilkokul mezunu olunması, görevin yapılmasına engel ruhsal ve fiziksel bir hastalığın olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması gerekiyor. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak kendilerine uygun iş ilanlarını araştırabilir ve başvurularını yapabilirler. İlgili iş ilanlarına başvurmak için öncelikle İŞKUR kaydı yapmak gerekmektedir.

işkur

İŞKUR, sağlık sektöründe personel alımlarını duyurarak iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor. Özel hastanelerde temizlik personeli ve hizmetli pozisyonları için başvurular kabul edilecek ve bu pozisyonlara atanacak kişilere en az 11.400 TL maaş ödenecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların ilkokul mezunu olması, herhangi bir engel teşkil edecek ruhsal veya fiziksel hastalığı olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmaması gibi şartları taşıması gerekmektedir. İŞKUR resmi internet sitesine giriş yaparak uygun iş ilanlarını araştırabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirsiniz.

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