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İş arayanlar dikkat! Kamu kurumlarına işçi alımı yapılacak: 24 bin TL maaş detayı

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İş arayanlar dikkat! Kamu kurumlarına işçi alımı yapılacak: 24 bin TL maaş detayı
İş arayanlara büyük müjde. Kamu kurumlarına çok fazla işçi alımı yapılacak. Bu alımlarla birlikte en az 24 bin TL maaş kapıda. Detaylar açıklamada...

2023 yılında kura ile kadrolu kamu işçisi alımları başladı. KPSS şartı olmayan alımlar için başvuruların başladığı duyuruldu ve maaşlar 24 bin TL'ye kadar verilecek. İlanların tüm detayları haberimizde yer alıyor.kamu işçi alımı

Kamu kurum ve kuruluşları, İşKUR aracılığıyla personel alımı yapacaklarını duyurdu. Yayınlanan ilanlara göre başvuruların başladığı ve adayların İşKUR üzerinden başvuru yapabileceği belirtiliyor. Şimdi, personel alımı için hangi şartlar aranıyor ve başvurular nasıl yapılacak? İşte kamu personeli ve kamu işçisi alımıyla ilgili detaylar:

• KPSS şartsız en az ilkokul mezunu adaylar başvurabilir.

• Belediyeler ve kamu kurumları, KPSS şartı olmadan personel alımı yapacaklar.

• Başvuru yapan adaylar arasından kura çekimi yapılacak ve kazananlar belirlenecek.

• Adaylar İşKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Aşağıda yer alan kadrolara personel alımı yapılacak:

• Bilgi İşlem Donanım Görevlisi

• Büro Memuru

• Veznedar

• Bilgi İşlem Destek Elemanı

• Kanal ve Izgara İşçisi

• Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni

• Kontrolör

• Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı

• Diğer Kasadarlar

• Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı (Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü)

• Yol Ustası

• Arşiv Destek Elemanı

• İnsan Kaynakları Şefi

• Makam Şoförü

• Diğer Metal İşlemcileri

kamu işçi alımı

• Su Kanalı İşçisi

• Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni

• Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

• Bilgisayar Program Teknisyeni

• Futbol Antrenörü

• Şoför (Yolcu Taşıma)

• Sıcak Mutfak Aşçısı

• Kaynak Teknisyeni

• Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü

• Beden İşçisi (Genel)

• Müzisyen

• Aşçı Yardımcısı

• Büro İşçisi

• Çiftlik İşçisi (Genel)

• Aşçı

• Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)

• Garson (Servis Elemanı)

• Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

Alım yapan kurumlar ise şunlardır:

• T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

• TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

• Odunpazarı Belediye Başkanlığı

• Edremit Belediye Başkanlığı

• KSÜ Rektörlüğü

• Nevşehir Öğretmenevi Müdürlüğü

• Öğretmenevi Müdürlüğü

• Akşehir Belediye Başkanlığı

• Sandıklı Belediye Başkanlığı

• Atabağı Aralık Belediye Başkanlığı

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