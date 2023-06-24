İş arayanlara KPSS'siz büyük fırsat! 4 şehirde başvurular açıldı: İŞKUR duyurdu

İŞKUR aracılığıyla kurumların yayımladığı iş ilanları adaylar tarafından araştırılıyor. Peki İŞKUR yeni iş ilanları hangileri? Personel alım şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMLARI

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre kurumlar Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını geçmiş ve 50 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. İstanbul, Denizli, Tekirdağ ve İzmir için alınacak bekçilerin başvuruları başladı. Alınacak yeni personellere en az asgari ücret düzeyinde maaş bağlanacak. Başvuru yapacak adaylardan KPSS şartı aranmayacak.





Bekçi alımlarının yanında temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için ilanlar da İŞKUR aracılığıyla yayımlanmaya devam ediyor. Denizli Merkezefendi ilçesine Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Başvurular online olarak İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvurusu onaylanan adaylar sözlü ve yazılı sınavlara girecek. Ülke genelinde alınan bekçiler için şartlar genel olarak şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, suç cezası olmamak. En önemli şart ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak olarak belirleniyor.