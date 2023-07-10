Kamu kurumlarına 22 bin TL maaşla personeller alınacak! Sekreter, memur, güvenlik...

Son dakika haberine göre, kamu kurum ve kuruluşları çeşitli kadrolara memur alımı gerçekleştirecektir. Hangi kurumlar ve kadrolar olduğu açıklanmamıştır. Ancak KPSS tercihleri ile yapılan memur alımlarında genellikle bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, sağlık kuruluşları gibi farklı sektörlerden pozisyonlar bulunmaktadır.



BAŞVURU ŞARTLARI





Memur alımı başvuru şartları, genellikle KPSS sınavından belirli bir puanın üzerinde olmayı gerektirir. Her pozisyon için farklı bir puan türü ve asgari puan belirlenebilir. Başvurular, KPSS puanı üstün olan adaylar arasından yapılacak ve mülakat süreci olmayacaktır. Ayrıca, başvuran adayların ikamet ettiği yere ilişkin herhangi bir şart aranmayacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR









Diğer bir haber ise, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasıyla ilgilidir. Bu düzenleme için bir kanun teklifi komisyondan geçmiş ve kamuda çalışan personellere en düşük 22 bin lira maaş verileceği açıklanmıştır. Bu yükseltilmiş maaş düzeyi, personeller arasında memnuniyet yaratması ve kamu sektöründe çalışma cazibesini artırması hedeflenmektedir.

Sonuç olarak, KPSS tercihleri ile memur alımı başvuruları devam etmektedir. Hangi kurumlara ve kadrolara alımların yapılacağına dair detaylı bilgi henüz açıklanmamıştır. Başvuru şartları, genellikle KPSS puanı ve ikamet şartı olmayacağı şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca, memur maaşlarının en düşük 22 bin lira olarak düzenleneceği haber verilmiştir. Güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları takip etmek önemlidir.

Son başvuru tarihi 13 Temmuz 2023 olan memur alımı için adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvuruda bulunacak adaylar, yukarıda belirtilen tercih kodlarıyla başvurularını tamamlayabilecekler. Bu şekilde, istenen kurum ve kadrolara yönelik tercihlerini yapma imkanına sahip olacaklar.