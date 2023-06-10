Kamuda çalışmak isteyene fırsat! Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak: Yüksek maaş verilecek

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber Ticaret Bakanlığından geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…







ANKARA'DA KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE MÜJDE! TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK! İŞTE İŞ İLANI DETAYLARI, MESLEKLER VE ŞARTLAR…

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesine15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini söyledi. Adaylar, sınavı geçme sırasına göre göre yerleştirilecekler. Anlara'da kamu kurum yada kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin yüzünü güldürecek haber geldi. işte haberin detayları...

Kamu sektörü iş ilanları çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet siteleri, İŞKUR gibi istihdam portalları ve resmî gazeteler aracılığıyla yayımlanmaktadır. Bu ilanlar, alım yaptığımız pozisyonlara uygunluk, başvuru süreci ve son başvuru tarihleri, seçim süreci ve diğer ilgili bilgileri içermektedir.



Kamu sektöründe işe alım süreçleri genellikle çok titiz ve şeffaftır. Adaylardan genellikle belirli bir eğitim düzeyine, niteliklere ve belirli bir deneyim düzeyine sahip olmaları beklenir. Ayrıca, çoğu durumda, adayların belirli bir yaş aralığında olması ve belirli sağlık koşullarına sahip olması gerekir.

Bazı kamu işe alımları, KPSS (Kamu Hizmeti Seçme Testi) gibi belirli sınavların sonuçlarına dayalı olabilir. Bu sınavlar, bir adayın belirli bir konudaki bilgi ve becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

İlgilendiğiniz herhangi bir kamu pozisyonuna başvurmadan önce lütfen tüm iş ilanı ayrıntılarını dikkatlice okuyun ve tüm gereksinimleri karşılayın. İşe alma sürecinin tüm aşamalarında dürüst olun ve belgelerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK!

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklama istihdam sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım. İşsizliğin arttığı bir dönemde, devletin bu tür girişimler ve istihdam olanakları yoluyla istihdam yaratması, özellikle gençler için hem ekonomi hem de toplum üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. İş bilgilerini, iş türlerini, koşullarını vb. ayrıntılı olarak hepsi haberimizde…

Bu durum, Bakanlığın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen bilgisayar bilimciler için önemli bir fırsat sunmaktadır. 15 sözleşmeli BT personelinin işe alınacağının duyurulması, Türkiye'nin BT sektöründe istihdam yaratılmasına yönelik olumlu bir adımdır.

Başvuruların 16-26 Haziran 2023 tarihleri arasında taşıyıcı ağ geçidi (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden kabul edileceği belirtildi. Adayların belirtilen süre içerisinde bu platform üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Ancak detayların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. B. Bir adayın sahip olması gereken nitelikler, adaylardan istenen belgeler ve seçim sürecinin nasıl işlediği. Başvuru sahipleri bu bilgilerle başvuru sürecine hazırlanabilir ve uygunluklarını değerlendirebilir.

Her iki durumda da bilişim teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için önemli bir fırsat ve başvurmayı düşünen herkese bol şans diliyoruz.

İŞTE İŞ İLANI DETAYLARI, MESLEKLER VE ŞARTLAR…

Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır. İşe alım süreci, sözlü sınavın ardından uygulamalı sınavdan oluşur. Bu hem teorik bilgi hem de bu bilgiyi pratikte uygulama becerisi gerektirir.

Başvuru yapacak olan adayların Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresine giriş yaparak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ticaret bakanlığından yapılan açıklama da yapılacak olan başvuruların sadece dijital ortamda kabul edileceği, posta veya başka bir şekilde yapılan başvuruların kabul dilmeyeceği belirtildi.