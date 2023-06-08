Kara kara iş arayanlara o üniversiteden müjde! KPSS puanına bakılarak dolgun maaşlı iş fırsatı! Başvurular başladı sakın kaçırmayın

Dicle Üniversitesi, Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, destek personeli, sağlık teknikeri ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonları için personel alımı gerçekleştirecektir. Başvuruların 5 Haziran-18 Haziran 2023 tarihleri arasında kabul edileceği belirtilmektedir. Adayların başvuruda bulunmadan önce belirtilen şartları detaylı bir şekilde gözden geçirmeleri önemlidir.

BAŞVURU ŞARTLARI







Başvuru şartları arasında Türk Ceza Kanunu'na göre suçlardan mahkum olmamak, KPSS sınavına girmiş olmak, emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak gibi kriterler bulunmaktadır. Adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık sorunu bulunmaması, arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve belirtilen belgelerin sisteme eklenmesi gerekmektedir.

Başvuruların online olarak Dicle Üniversitesi'nin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden yapılması gerekmektedir. Başvuruda eklenmesi gereken belgeler arasında başvuru formu, nüfus cüzdanı, diploma veya geçici mezuniyet belgesi, deneyim belgesi (varsa), SGK hizmet dökümü, sertifikalar (varsa), özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, boy ve kilo ölçümü belgesi gibi belgeler yer almaktadır.

Dicle Üniversitesi, ilanın iptal edilmesi veya değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. İlan tarihinden önce alınan sertifikalar kabul edilirken, ilan tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların kabul edileceği pozisyonlara ilişkin olarak Dicle Üniversitesi tarafından belirli kontenjanlar belirlenmiştir. Destek personeli, sağlık teknikeri ve koruma/güvenlik görevlisi unvanlarına yönelik alımlar yapılacak ve bu pozisyonlara başvuracak adayların ilgili nitelikleri taşımaları beklenmektedir. İlan süreci boyunca başvuru süresi içerisinde gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması ve ilan şartlarının titizlikle yerine getirilmesi önemlidir.

Başvuruların ardından Dicle Üniversitesi yetkilileri, başvuruları değerlendirerek uygun görülen adaylar arasından mülakat veya sınav gibi değerlendirme süreçleri uygulayabilir. Bu aşamalar sonucunda belirlenen adaylar, ilgili unvanlarda görev yapmak üzere Dicle Üniversitesi bünyesine katılacaklardır. Adayların başvuru sürecini yakından takip etmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları, başarı şanslarını artıracaktır.