KPSS'den 50-52-55 alanlara müjde! O kurum personel alımı yapacak: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar düşük KPSS puanıyla personel alımı yapan kurumları araştırmaya devam ediyor. Peki hangi kurum 50 KPSS puanıyla personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

50 PUANLA PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan yeni ilana göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesi için düşük KPSS puanıyla personel alımı yapılacak. Lise mezunu adaylar için 24 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 4 Şoför, 11 Destek Personeli alımı yapılacak. Ön Lisans mezunu 1 Tekniker, lisans mezunu 1 Mühendis alımı yapılacak. Üniversite bünyesine personel alımları için adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. madde şartları aranacak. Kadrolar için ayrı özel şartlar da yer alıyor.





Mühendis kadrosu için Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerini bitirmek ve en az iki sene tecrübe olması gerekiyor. Tekniker, Teknisyen ve Destek Personeli bölümleri için 2022 KPSS puanının en az 50 olması gerekiyor. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için en az lise mezunu olunması, Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı olması, kadınlarda en az 1.62 cm, erkeklerde en az 1.67 cm boy, 30 yaşını tamamlamamak, vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak ve vücutta gözle görünür şekilde dövme olmaması şartları aranıyor. Şoför kadrosuna başvuru yapacak adayların lise mezunu olması, D sınıfı sürücü belgesine sahip olması, SRC-2 belgesi ve psikoteknik belgesi olması, en az iki sene tecrübe olması, son başvuru tarihinden itibaren 35 yaşı doldurmamış olması, vardiyalı çalışma sistemine sahip olunması gerekiyor. Üniversite personel alımlarına başvuru yapacak adayların 8 Haziran ve 22 Haziran tarihleri arasında https://personelilan.istiklal.edu.tr internet sitesi üzerinden gerekli belgeleri ileterek başvurularını tamamlaması gerekiyor.