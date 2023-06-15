KPSS'den 60, 62, 67 alanlara iş müjdesi! Başvurular açıldı: Belediyeye alım yapılacak

İskilip Belediyesi, çalışan eksikliğini gidermek amacıyla yeni personel alımı yapacak. Kamu kurumlarında iş arayanlar için belediyelerden iş ilanları devam ediyor. İskilip Belediyesi, son saatlerde yayımladığı iş ilanıyla yeni personeller alacağını duyurdu. İlanında, adaylardan bazı şartları talep etti ve başvuruların belirli bir tarihe kadar kabul edileceğini bildirdi. İŞTE DETAYLAR...





İSKİLİP BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

İskilip Belediyesi, kamu kuruluşlarında çalışmak isteyenler için personel alımı ilanı yayımladı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda, belediyenin eksikliklerini gidermek için yeni personel alımı yapacağı belirtildi. Alınacak personellerde özel şartlar arandığı ve personel alımlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yapılacağı ifade edildi. İskilip Belediyesi, adayların en az lise mezunu olmaları, B sınıfı ehliyet sahibi olmaları ve 2022 KPSS sınavından en az 60 puan almış olmaları gerektiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...





Ayrıca, İskilip Belediyesi'nin personel alımlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yapacağı belirtildi. Bu kapsamda adayların 18 yaşından büyük olmaları, sağlık sorunu veya engellerinin olmaması, sabıka kayıtlarının temiz olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekmektedir.

Başvurular için detaylar da paylaşıldı. İş ilanıyla birlikte İskilip Belediyesi, başvuruların 17 Temmuz 2023 ile 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında kabul edileceğini belirtti. Başvuruların sadece 3 gün süreceği adaylara duyuruldu. Detaylı bilgi için ilgili kurumların resmi hesapları ziyaret edilebilir.