KPSS'siz, en az ilköğretim mezunu personeller alınacak! 10 farklı meslek için duyuru yapıldı

KPSS derdi olmadan iş arayanlara müjde. TESKİ bünyesinde çalışacak personel alımı başladı. İŞKUR tarafından yayımlanan ilan üzerine en az ilköğretim mezunu olmak yeterli kabul edildi. İşte, alım yapılacak meslekler ve ilçeler haberimizde.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEKLER

71 Su ve Kanaş Beden İşçisi,

10 Beko Loder ( Kazıcı - Yükleyici ) Operatörü,

9 Ağır Vasıta Şoförü ( Vidanjör-Kuka-Kamyon-Kombine ),

33 Su Açma Kapama ve Sayaç Okuma Personeli,

1 Grafiker,

1 Beden İşçisi ( Sıva İnşaat İşçisi ),

1 Makine Teknikeri / Makine Teknisyeni,

2 Çevre Mühendisi,

6 Elektrik Teknisyeni / Elektrik Teknikeri,

4 Güvenlik Görevlisi ( Silahsız ).

ALIM YAPILACAK İLÇELER

























BAŞVURU ŞARTLARI

TESKİ personel alımı için gerekli olan şartlar;

-TC vatandaşı olmak

-Çalışmaya engel olacağı sağlık probleminin bulunmaması

-Adli sicil kaydının temiz olması

-Erkek adaylarının askerlikle ilişkisinin bulunmaması

-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

-Mesğele göre farklılık gösterirken yaş şartı 3* ya da 40 olarak belirlendi.

-En az ilkokul mezunu olmak