Kültür Bakanlığı'ndan memur alımı duyurusu! En az lise mezunu olanlara müjde: KPSS şartı kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Devlet Tiyatrosuna memur alımı yapılacağı duyurulurken KPSS şartına bakılmayacağı belirtildi. Hangi kadrolar üzerinden alım yapılacağı ve gerekli başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar...

DEVLET TİYATROSU PERSONEL ALIMI

10 Sanatkar Memuru,

7 Uzman Memur,





BAŞVURU ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından faydalanıyor olmak

-Sağlık probleminin bulunmaması

-Güvenlik soruşturmasında temiz çıkmak

-Arşiv araştırmalarında olumlu sonuç almak

-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması.

MESLEKLERE GÖRE GEREKLİ ŞARTLAR

STAJYER SANATÇI

-Lisans bölümlerinden oyunculuk mezunu olmak

-Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak

SAHNE AMİRİ

-Sahne Sanatları veya Tiyatro Bölümünden mezun olmak

-Genel kültür olarak tiyatroda bilgisi sahibi olmak

-Mülakatta başarılı sonuç almak

KONDÜVİT

-Ön lisans üzerinden Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak

-Sahne ışık ve ses ekipmanlarını hakkında yapılacak uygulamada başarılı olmak

-Mülakat sınavında müzik kulağı, refleksi olup olmadığına bakılacak.