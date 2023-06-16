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Kültür Bakanlığı'ndan memur alımı duyurusu! En az lise mezunu olanlara müjde: KPSS şartı kaldırıldı

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Kültür Bakanlığı'ndan memur alımı duyurusu! En az lise mezunu olanlara müjde: KPSS şartı kaldırıldı
Kamu kurumlarında iş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet tiyatrosu sözleşmesli personel alımı için ilan yayınladı. KPSS şartına bakılmadan yapılacak alımlar için gerekli tüm bilgiler haberimizde.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Devlet Tiyatrosuna memur alımı yapılacağı duyurulurken KPSS şartına bakılmayacağı belirtildi. Hangi kadrolar üzerinden alım yapılacağı ve gerekli başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar...

DEVLET TİYATROSU PERSONEL ALIMI

10 Sanatkar Memuru,

7 Uzman Memur,

Kültür ve Turizm bakanlığı devlet tiyatrosu

BAŞVURU ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından faydalanıyor olmak

-Sağlık probleminin bulunmaması

-Güvenlik soruşturmasında temiz çıkmak

-Arşiv araştırmalarında olumlu sonuç almak

-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması.

MESLEKLERE GÖRE GEREKLİ ŞARTLAR

STAJYER SANATÇI

-Lisans bölümlerinden oyunculuk mezunu olmak

-Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak

SAHNE AMİRİ

-Sahne Sanatları veya Tiyatro Bölümünden mezun olmak

-Genel kültür olarak tiyatroda bilgisi sahibi olmak

-Mülakatta başarılı sonuç almak

KONDÜVİT

-Ön lisans üzerinden Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak

-Sahne ışık ve ses ekipmanlarını hakkında yapılacak uygulamada başarılı olmak

-Mülakat sınavında müzik kulağı, refleksi olup olmadığına bakılacak. 

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