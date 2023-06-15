Kültür ve Turizm Bakanlığı çok sayıda personel alacak! KPSS şartı yok: Başvurular resmen başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 16 Mayıs 2023 tarihinde başvuruları başlatmış olan "Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 Sözleşmeli Personel Alımı" ilanıyla personel alımı yapmaktadır. Alımlar KPSS puanına ve mezuniyete göre farklı kadrolarda gerçekleştirilmektedir. Başvuruların sona erdiği belirtilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bünyesine yeni personel alımı yapacak. Bu alımlar için KPSS şartı aranmayacak ve başvurular resmi olarak başlamış durumda. Bakanlık, turizm ve kültür sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla bünyesindeki personel sayısını artırmaya karar verdi.

Alımlar, çeşitli pozisyonlar için gerçekleştirilecek ve farklı niteliklere sahip adaylara yönelik fırsatlar sunacak. Böylece, farklı alanlarda uzmanlaşmış ve deneyimli kişilerin Bakanlık bünyesine katılımı sağlanacak. KPSS şartının aranmaması, daha geniş bir aday havuzuna olanak tanıyarak nitelikli adayların başvurmasını kolaylaştıracak.

Başvuruların resmi olarak başlaması, adayların ilgili başvuru platformları üzerinden başvurularını tamamlamaları için fırsat tanımaktadır. Başvuru sürecinin belirlenen tarihler içinde tamamlanması önemlidir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilgili kaynaklardan güncel bilgilere erişerek gerekli şartları ve başvuru sürecini takip etmelidir. Kontenjan dağılımına göre, bakanlık en az lise, ön lisans ve lisans mezunu adayları istihdam etmek üzere 6 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi, ve 29 temizlik personeli alacaktır.





Başvuruların e-Devlet şifresiyle Kültür Bakanlığı kariyer adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili bağlantıdan kontenjan dağılımı ve başvuru niteliklerine ulaşabilirler. Başvuruların en geç bugün içinde yapılması gerekmektedir.

Başvurular KPSS puanıyla değerlendirilecektir. Adaylardan en az 55 KPSS puanı almak şartı aranmaktadır. Taban KPSS puanının en düşük 65 olması beklenmektedir.

Başvurular, pozisyonlara ve KPSS (B) grubu puanlarına göre ayrı ayrı sıralama yapılacak ve en yüksek puanı alan adaylardan pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. Her pozisyon için ise pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Başvuru sonuçları KPSS puanıyla yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek ve en geç 25 Haziran 2023 tarihine kadar açıklanması beklenmektedir.