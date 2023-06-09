Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak! Başvuru için son 2 gün: Yüksek maaşlı iş imkanı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, personel alımı başvurularının 9 Haziran tarihinde sona ereceğini duyurdu. İlgili alım duyurusunda, temizlik personeli, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? HANGİ KONTENJANLARDA ALIM OLACAK?





Genel şartlar arasında Türk vatandaşı olma, 18 yaşını tamamlamış olma, 35 yaşını doldurmamış olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, belirli suçlardan hüküm giymemiş olma, askerlik durumu itibarıyla herhangi bir ilişiği olmama, görev yapmaya engel teşkil edecek akıl hastalığı bulunmama gibi kriterler bulunmaktadır.

Alımlara ilişkin genel ve özel şartlar daha detaylı olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirme süreci sonrasında uygun adaylar belirlenecek ve ilgili pozisyonlar için mülakat veya diğer değerlendirme yöntemleri uygulanabilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları için belirtilen tarihler arasında başvuruların, e-Devlet Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı - İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi. Başvuru sürecinin elektronik ortamda tamamlanacağı ve adayların ilgili web sitesine erişerek başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi.