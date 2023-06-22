Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak! Belgesiyle gelen işi kapacak: KPSS şartına dikkat

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 14 bahçıvan alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. İlana göre, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek olan bu alımda adaylardan belirli şartlar aranacak. Adayların lise veya dengi okullardan mezun olmaları ve Bahçe Bakımı ve Peyzaj Eğitimi Sertifikası veya Bahçıvanlık Eğitimi Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru tarihine göre 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 35 yaşını henüz doldurmamış olmaları da şartlar arasında yer almaktadır.

BAŞVURU TARİHLERİ 2-16 TEMMUZ





Başvuruların 2-16 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden yapılması planlanmaktadır. Başvurular sonrasında adaylar sınav puanına göre sıralanacak ve asil adaylar ile yedek adaylar belirlenecektir. Eğer asil adaylar başvuru süresi içinde başvurmadıkları veya aranan niteliklere uymadıkları tespit edilirse, yedek adaylar arasından puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar, Bakanlık tarafından internet sitesi üzerinden duyurulacak ve adaylara iletişim yoluyla bildirilecektir. Bu alım ilanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul'da bahçıvanlık pozisyonunda istihdam etmek üzere gerçekleştirdiği bir fırsat olarak dikkat çekmektedir. Başvuruda bulunacak adaylar, ilgili şartları karşıladıklarından emin olmalı ve başvuru süresini kaçırmamak için belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamalıdır.